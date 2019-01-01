У Великодню ніч Луцьком їздитимуть тролейбуси

У Луцьку у Великодню ніч з 27 квітня на 28 квітня (з 24:00 до 06:00) курсуватимуть тролейбуси.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.тролейбуси курсуватимуть за такими маршрутами:№ 1 «Бенделіані – Драмтеатр»: Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані – 1 од.;№ 3 «Лісництво – Драмтеатр»: Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська – 1 од.;№ 4 «Вересневе – Залізничний вокзал»: Вересневе, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, Президента Грушевського – 1 од.;№ 9 «Гордіюк – ЦУМ»: Гордіюк, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Гордіюк – 1 од.;№ 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ»: Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі – 2 од.;№ 15-а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ»: Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка – 2 од.Окрім того, 5 травня (у Провідну неділю) будуть їздити вісім тролейбусів за маршрутом № 7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа» та чотирьох автобусів за маршрутом «Конякіна (40-й квартал) – Гаразджа (кладовище)», який проходитиме в прямому та зворотному напрямках вулицями та проспектами: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, с. Гаразджа.