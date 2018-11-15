На Волині жорстоко побилися школярки. ВІДЕО





Про це



З їхніх слів, одна з учасниць бійки навчається у школі № 7 міста Ковеля, інша – у навчально-виховному комплексі села Вербка Ковельського району, на території якого й відбулася бійка.



На відео, яке опублікувала користувачка rab4uk.491 видно, як дівчина наносить декілька ударів суперниці, а коли та падає – добиває кулаком, в той час коли жертва кричить. За бійкою спостерігають ще декілька осіб.



«Ти виграла, моє ж ти золотце. Але вона ржачно в кінці заревіла», – залишає коментар на відео з бійкою його авторка та позначає особу, яка била дівчину – це користувачка соцмережі Instagram з нікнеймом



З її профайлу стає відомо, що дівчину звуть Тетяна, їй 15 років, вона займається тверком (танцювальний стиль, коли танцюють під музику у провокативній манері навприсядки або стоячи і рухаючи стегнами знизу вгору).



Авторка відео та дівчина, яка била суперницю, судячи з соцмереж, добре знайомі, також відвідують один і той же заклад, де займаються тверком. В профілі обох – чимало провокативних фото, коментарі і повідомлення з нецензурною лексикою тощо.



В коментарі ІА Волинські Новини в поліції повідомили, що відповідних повідомлень про бійку в школі не отримували.



Натомість заступник директора з навчально-виховної роботи НВК села Вербка Світлана Герез підтвердила, що інцидент трапився поблизу навчального закладу, проте зазначила, що події відбувались в позаурочний час. З її слів, 12-річна постраждала – учениця їх школи.



Інша учасниця бійки навчається в школі № 7 міста Ковель. Директор навчального закладу зазначає, що ситуація – неоднозначна. Адже дівчата, які брали участь в бійці, були подругами. Мовляв, через особисті обставини між ними трапилась сварка. Аби вирішити конфлікт вони вирішили зустрітись в позаурочний час, проте розмова переросла в бійку.



Попередньо відомо, що в поліцію батьки дівчат не звертались, проте в навчальних закладах їм радять це зробити, аби з’ясувати всі обставини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі поміж дівчатами віком 12 та 15 років трапилася бійка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці, які ж і надіслали відео бійки.З їхніх слів, одна з учасниць бійки навчається у школі № 7 міста Ковеля, інша – у навчально-виховному комплексі села Вербка Ковельського району, на території якого й відбулася бійка.На відео, яке опублікувала користувачка rab4uk.491 видно, як дівчина наносить декілька ударів суперниці, а коли та падає – добиває кулаком, в той час коли жертва кричить. За бійкою спостерігають ще декілька осіб.«Ти виграла, моє ж ти золотце. Але вона ржачно в кінці заревіла», – залишає коментар на відео з бійкою його авторка та позначає особу, яка била дівчину – це користувачка соцмережі Instagram з нікнеймом 6_black_jack_6 З її профайлу стає відомо, що дівчину звуть, їй 15 років, вона займається тверком (танцювальний стиль, коли танцюють під музику у провокативній манері навприсядки або стоячи і рухаючи стегнами знизу вгору).Авторка відео та дівчина, яка била суперницю, судячи з соцмереж, добре знайомі, також відвідують один і той же заклад, де займаються тверком. В профілі обох – чимало провокативних фото, коментарі і повідомлення з нецензурною лексикою тощо.В коментарі ІА Волинські Новини в поліції повідомили, що відповідних повідомлень про бійку в школі не отримували.Натомість заступник директора з навчально-виховної роботи НВК села Вербкапідтвердила, що інцидент трапився поблизу навчального закладу, проте зазначила, що події відбувались в позаурочний час. З її слів, 12-річна постраждала – учениця їх школи.Інша учасниця бійки навчається в школі № 7 міста Ковель. Директор навчального закладу зазначає, що ситуація – неоднозначна. Адже дівчата, які брали участь в бійці, були подругами. Мовляв, через особисті обставини між ними трапилась сварка. Аби вирішити конфлікт вони вирішили зустрітись в позаурочний час, проте розмова переросла в бійку.Попередньо відомо, що в поліцію батьки дівчат не звертались, проте в навчальних закладах їм радять це зробити, аби з’ясувати всі обставини.

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