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На Волині жорстоко побилися школярки. ВІДЕО

На Волині жорстоко побилися школярки. ВІДЕО
У Ковелі поміж дівчатами віком 12 та 15 років трапилася бійка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці, які ж і надіслали відео бійки.

З їхніх слів, одна з учасниць бійки навчається у школі № 7 міста Ковеля, інша – у навчально-виховному комплексі села Вербка Ковельського району, на території якого й відбулася бійка.

На відео, яке опублікувала користувачка rab4uk.491 видно, як дівчина наносить декілька ударів суперниці, а коли та падає – добиває кулаком, в той час коли жертва кричить. За бійкою спостерігають ще декілька осіб.

«Ти виграла, моє ж ти золотце. Але вона ржачно в кінці заревіла», – залишає коментар на відео з бійкою його авторка та позначає особу, яка била дівчину – це користувачка соцмережі Instagram з нікнеймом 6_black_jack_6.

З її профайлу стає відомо, що дівчину звуть Тетяна, їй 15 років, вона займається тверком (танцювальний стиль, коли танцюють під музику у провокативній манері навприсядки або стоячи і рухаючи стегнами знизу вгору).

Авторка відео та дівчина, яка била суперницю, судячи з соцмереж, добре знайомі, також відвідують один і той же заклад, де займаються тверком. В профілі обох – чимало провокативних фото, коментарі і повідомлення з нецензурною лексикою тощо.
На Волині жорстоко побилися школярки. ВІДЕО
На Волині жорстоко побилися школярки. ВІДЕО
На Волині жорстоко побилися школярки. ВІДЕО

В коментарі ІА Волинські Новини в поліції повідомили, що відповідних повідомлень про бійку в школі не отримували.

Натомість заступник директора з навчально-виховної роботи НВК села Вербка Світлана Герез підтвердила, що інцидент трапився поблизу навчального закладу, проте зазначила, що події відбувались в позаурочний час. З її слів, 12-річна постраждала – учениця їх школи.

Інша учасниця бійки навчається в школі № 7 міста Ковель. Директор навчального закладу зазначає, що ситуація – неоднозначна. Адже дівчата, які брали участь в бійці, були подругами. Мовляв, через особисті обставини між ними трапилась сварка. Аби вирішити конфлікт вони вирішили зустрітись в позаурочний час, проте розмова переросла в бійку.

Попередньо відомо, що в поліцію батьки дівчат не звертались, проте в навчальних закладах їм радять це зробити, аби з’ясувати всі обставини.

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Теги: бійка, школярки, Ковель
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Коментарі 2
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По тій срачині та й батьківським паском.
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малі прошмандовкі, батькам вліпити штраф, хай випорють
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