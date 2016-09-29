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У Луцьку завдяки петиції облаштовують пішохідний перехід на Кравчука

У Луцьку завдяки петиції облаштовують пішохідний перехід на Кравчука
У Луцьку облаштовують пішохідні переходи на вулиці Кравчука.

Про це інформує департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради у facebook.

Так, розпочали роботи з влаштування посадкового майданчика на зупинці громадського транспорту та облаштування пішохідних переходів з бруківки на вулиці Кравчука в районі будинку №18.

До слова, вище зазначені роботи виконуються позачергово, відповідно до електронної петиції, яка набрала необхідну кількість голосів.
У Луцьку завдяки петиції облаштовують пішохідний перехід на Кравчука
У Луцьку завдяки петиції облаштовують пішохідний перехід на Кравчука
У Луцьку завдяки петиції облаштовують пішохідний перехід на Кравчука

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Теги: перехід, Кравчука, петиція
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