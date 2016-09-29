У Луцьку завдяки петиції облаштовують пішохідний перехід на Кравчука





Про це інформує департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради у facebook.



Так, розпочали роботи з влаштування посадкового майданчика на зупинці громадського транспорту та облаштування пішохідних переходів з бруківки на вулиці Кравчука в районі будинку №18.



До слова, вище зазначені роботи виконуються позачергово, відповідно до електронної петиції, яка набрала необхідну кількість голосів.



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