У Луцьку завдяки петиції облаштовують пішохідний перехід на Кравчука
Сьогодні, 17:33
У Луцьку облаштовують пішохідні переходи на вулиці Кравчука.
Про це інформує департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради у facebook.
Так, розпочали роботи з влаштування посадкового майданчика на зупинці громадського транспорту та облаштування пішохідних переходів з бруківки на вулиці Кравчука в районі будинку №18.
До слова, вище зазначені роботи виконуються позачергово, відповідно до електронної петиції, яка набрала необхідну кількість голосів.
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Про це інформує департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради у facebook.
Так, розпочали роботи з влаштування посадкового майданчика на зупинці громадського транспорту та облаштування пішохідних переходів з бруківки на вулиці Кравчука в районі будинку №18.
До слова, вище зазначені роботи виконуються позачергово, відповідно до електронної петиції, яка набрала необхідну кількість голосів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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