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Нові ціни та акції: у «Юпітері» пропонують вигідно придбати квартиру*

Нові ціни та акції: у «Юпітері» пропонують вигідно придбати квартиру*
Ціна однокімнатної мансардної квартири у житловому комплексі «Юпітер» знизилася до $24 900. Цю квартиру можна купити з умовою розстрочки виплати на 24 місяці.

Про нові умови продажу квартири повідомляють у Будівельній компанії «Інвестор».

Умови купівлі

Вартість квартири – $24 900. Забудовник пропонує розстрочку: якщо покупець виплатить половину вартості, решту суми можна виплачувати протягом 24 місяців.

Відтак щомісячний платіж складе $518,75.

Опис квартири

Однокімнатна квартира мансардного типу у «Юпітері» має площу 60,77 м².

У квартирі – кухня, санвузол, кімната, гардеробна і просторий коридор.

Площа кухні – 15,62 м², кімнати – 22,36 м², санвузла – 7,04 м². У кухні – вікно «в підлогу», у кімнаті – оригінальне стельове вікно.

Розміщена на 5 поверсі. Відкритий простір і незвичні стелі дозволяють планувати індивідуальний інтер’єр, що відповідатиме особистим бажанням і потребам власника.

Читати більше про можливості креативного оформлення мансардних квартир.

Нові ціни та акції: у «Юпітері» пропонують вигідно придбати квартиру*
Варіант оформлення інтер’єру мансардної квартири у «Юпітері»
Варіант оформлення інтер’єру мансардної квартири у «Юпітері»


Терміни здачі

Таку квартиру можна купити в уже зданому будинку – вона всього лиш одна, тож варто поспішати.

Декілька таких квартир лишилося непроданими у будинку, який планують здати в експлуатацію до кінця 2019 року.

Переглянути фотозвіт з будівельного майданчика ЖК «Юпітер».

Звертайтеся у відділ продажу за телефоном: 096 030 20 10
або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор, квартири, мансарди, продаж, розстрочка
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