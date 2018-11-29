Нові ціни та акції: у «Юпітері» пропонують вигідно придбати квартиру*
Сьогодні, 17:50
Ціна однокімнатної мансардної квартири у житловому комплексі «Юпітер» знизилася до $24 900. Цю квартиру можна купити з умовою розстрочки виплати на 24 місяці.
Про нові умови продажу квартири повідомляють у Будівельній компанії «Інвестор».
Умови купівлі
Вартість квартири – $24 900. Забудовник пропонує розстрочку: якщо покупець виплатить половину вартості, решту суми можна виплачувати протягом 24 місяців.
Відтак щомісячний платіж складе $518,75.
Опис квартири
Однокімнатна квартира мансардного типу у «Юпітері» має площу 60,77 м².
У квартирі – кухня, санвузол, кімната, гардеробна і просторий коридор.
Площа кухні – 15,62 м², кімнати – 22,36 м², санвузла – 7,04 м². У кухні – вікно «в підлогу», у кімнаті – оригінальне стельове вікно.
Розміщена на 5 поверсі. Відкритий простір і незвичні стелі дозволяють планувати індивідуальний інтер’єр, що відповідатиме особистим бажанням і потребам власника.
Читати більше про можливості креативного оформлення мансардних квартир.
Терміни здачі
Таку квартиру можна купити в уже зданому будинку – вона всього лиш одна, тож варто поспішати.
Декілька таких квартир лишилося непроданими у будинку, який планують здати в експлуатацію до кінця 2019 року.
Переглянути фотозвіт з будівельного майданчика ЖК «Юпітер».
Звертайтеся у відділ продажу за телефоном: 096 030 20 10
або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Про нові умови продажу квартири повідомляють у Будівельній компанії «Інвестор».
Умови купівлі
Вартість квартири – $24 900. Забудовник пропонує розстрочку: якщо покупець виплатить половину вартості, решту суми можна виплачувати протягом 24 місяців.
Відтак щомісячний платіж складе $518,75.
Опис квартири
Однокімнатна квартира мансардного типу у «Юпітері» має площу 60,77 м².
У квартирі – кухня, санвузол, кімната, гардеробна і просторий коридор.
Площа кухні – 15,62 м², кімнати – 22,36 м², санвузла – 7,04 м². У кухні – вікно «в підлогу», у кімнаті – оригінальне стельове вікно.
Розміщена на 5 поверсі. Відкритий простір і незвичні стелі дозволяють планувати індивідуальний інтер’єр, що відповідатиме особистим бажанням і потребам власника.
Читати більше про можливості креативного оформлення мансардних квартир.
Терміни здачі
Таку квартиру можна купити в уже зданому будинку – вона всього лиш одна, тож варто поспішати.
Декілька таких квартир лишилося непроданими у будинку, який планують здати в експлуатацію до кінця 2019 року.
Переглянути фотозвіт з будівельного майданчика ЖК «Юпітер».
Звертайтеся у відділ продажу за телефоном: 096 030 20 10
або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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