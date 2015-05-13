Етноодяг волинського краю представили у «Промені». ФОТО





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«Гапличка» – це фотопроект про автентичне волинське вбрання. Гапличкою на Волині називали елемент одягу – тендітну петельку на рукаві, зроблену із ниток. Цим діалектним словом хотіли підкреслити унікальність саме волинської вишивки.



«Ми дуже хотіли показати волинянам, що їм є чим пишатися, насправді. Що у них є унікальна вишивка, якої немає більше ніде в країні. І на яку можна дивитися і застосовувати її в сучасному вбранні», – розповіла ініціаторка проекту, активістка Юлія Євпак.



Спершу, за словами Юлії Євпак, для проекту використали вбрання, представлене у краєзнавчому музеї. Образи сфотографували та організували фотовиставку. Проте все частіше і частіше Юлю та її напарницю Ольгу Валянік просили показати це все вживу. З музею на подіум вишиване вбрання винести не вдалося, проте організаторки відшукали старовинний одяг у небайдужих волинян. Власниці унікальних вишиванок продефілювали у них для гостей «Гаплички».



Лекцію про цінність вишивки, її особливості та коди, зашифровані в такому одязі, прочитала історик Тетяна Яцечко-Блаженко.



«Особливо у міжвоєнний період можна відслідкувати, що вишивка була популярною як у селі, так і в місті. Також вік вишиваного одягу найпростіше зрозуміти за кольорами, використаними у візерунках. Наприклад, у старовинній вишивці переважали чорний та червоний, пізніше ж бачимо і яскраво-рожевий, жовтий, зелений. А вишивка білими нитками по білій тканині має захищати. Одяг міг нести в собі певний код, недарма ж відрізнялася і вишивка на чоловічому та жіночому одязі», – розказала експертка.



Також гості презентації мали змогу послухати засновницю бренду вишитого одягу «Чічка» Мар’яна Царук.



«Тренд на вишивку розвивався на моїх очах, всі ми добре пам’ятаємо 2014 рік, коли такі речі були на вершині популярності. Навіть в 2008-му, коли я шукала майстрів, що намалювали б ескізи для машинної вишивки, їх не було. Тепер ми вже маємо в команді людей, які готові «написати» та запрограмувати практично будь-який орнамент. Приємно, що вишивку носять і в будні дні, і обирають для випускних, весіль, хрестин. Ми не обмежуємося сорочкою, це теж позитив. Чоловіки можуть легко вибрати краватку, дітям купують пінетки з орнаментом, жінки одягають з вишиваними елементами брюки, спідниці, піджаки. Колись це все історики розглянуть як тренд 21-го століття», – розказала про сучасні особливості Мар’яна.



На завершення заходу гостям показали дефіле у одязі від «Чічка». А опісля цього всі охочі могли роздивитися ретро-одяг, поспілкуватися з власниками старовинних речей та організаторками проекту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У «Промені» відбулася презентація нової частини проекту про етноодяг «Гапличка». На 4 поверсі розважального центру, де відкрита виставка, показали ще й дефіле та прочитали цікаву лекцію.Про це повідомляє « Таблоїд Волині ».«Гапличка» – це фотопроект про автентичне волинське вбрання. Гапличкою на Волині називали елемент одягу – тендітну петельку на рукаві, зроблену із ниток. Цим діалектним словом хотіли підкреслити унікальність саме волинської вишивки.«Ми дуже хотіли показати волинянам, що їм є чим пишатися, насправді. Що у них є унікальна вишивка, якої немає більше ніде в країні. І на яку можна дивитися і застосовувати її в сучасному вбранні», – розповіла ініціаторка проекту, активісткаСпершу, за словами Юлії Євпак, для проекту використали вбрання, представлене у краєзнавчому музеї. Образи сфотографували та організували фотовиставку. Проте все частіше і частіше Юлю та її напарницюпросили показати це все вживу. З музею на подіум вишиване вбрання винести не вдалося, проте організаторки відшукали старовинний одяг у небайдужих волинян. Власниці унікальних вишиванок продефілювали у них для гостей «Гаплички».Лекцію про цінність вишивки, її особливості та коди, зашифровані в такому одязі, прочитала історик«Особливо у міжвоєнний період можна відслідкувати, що вишивка була популярною як у селі, так і в місті. Також вік вишиваного одягу найпростіше зрозуміти за кольорами, використаними у візерунках. Наприклад, у старовинній вишивці переважали чорний та червоний, пізніше ж бачимо і яскраво-рожевий, жовтий, зелений. А вишивка білими нитками по білій тканині має захищати. Одяг міг нести в собі певний код, недарма ж відрізнялася і вишивка на чоловічому та жіночому одязі», – розказала експертка.Також гості презентації мали змогу послухати засновницю бренду вишитого одягу «Чічка»«Тренд на вишивку розвивався на моїх очах, всі ми добре пам’ятаємо 2014 рік, коли такі речі були на вершині популярності. Навіть в 2008-му, коли я шукала майстрів, що намалювали б ескізи для машинної вишивки, їх не було. Тепер ми вже маємо в команді людей, які готові «написати» та запрограмувати практично будь-який орнамент. Приємно, що вишивку носять і в будні дні, і обирають для випускних, весіль, хрестин. Ми не обмежуємося сорочкою, це теж позитив. Чоловіки можуть легко вибрати краватку, дітям купують пінетки з орнаментом, жінки одягають з вишиваними елементами брюки, спідниці, піджаки. Колись це все історики розглянуть як тренд 21-го століття», – розказала про сучасні особливості Мар’яна.На завершення заходу гостям показали дефіле у одязі від «Чічка». А опісля цього всі охочі могли роздивитися ретро-одяг, поспілкуватися з власниками старовинних речей та організаторками проекту.

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