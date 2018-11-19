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У «Промені» відбудеться фінал акції «Серце до серця»

У «Промені» відбудеться фінал акції «Серце до серця»
5 травня на площі РЦ «Промінь» відбудеться концерт, приурочений до завершення цьогорічної акції «Дитяче серденько, живи!» Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».

Про це інформує прес-служба розважального центру.

Урочиста програма розпочнеться о 13:00 і триватиме до самого вечора.

На площі відбудуться виступи, майстер-класи, дитячі розваги з аніматором ДРК «Смугастий носоріг», аукціон дитячих малюнків, флеш-моб від Stylez Studio, благодійне яскраве вогняне шоу від Fire Show Lutsk.

Окрім того, на місці можна буде зробити мехенді, біо-тату для дітей та взяти участь в цікавих творчих розвагах.

Організатори та РЦ «Промінь» гаряче запрошують на благодійне свято кожного.

Довідка та волонтерство: +380 (99) 028 11 89.

У «Промені» відбудеться фінал акції «Серце до серця»


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Теги: РЦ «Промінь», «Серце до серця», Луцьк
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