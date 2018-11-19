У «Промені» відбудеться фінал акції «Серце до серця»

5 травня на площі РЦ «Промінь» відбудеться концерт, приурочений до завершення цьогорічної акції «Дитяче серденько, живи!» Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».Про це інформує прес-служба розважального центру.Урочиста програма розпочнеться о 13:00 і триватиме до самого вечора.На площі відбудуться виступи, майстер-класи, дитячі розваги з аніматором ДРК «Смугастий носоріг», аукціон дитячих малюнків, флеш-моб від Stylez Studio, благодійне яскраве вогняне шоу від Fire Show Lutsk.Окрім того, на місці можна буде зробити мехенді, біо-тату для дітей та взяти участь в цікавих творчих розвагах.Організатори та РЦ «Промінь» гаряче запрошують на благодійне свято кожного.Довідка та волонтерство: +380 (99) 028 11 89.