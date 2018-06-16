У Луцьку агресивний чоловік чіплявся до патрульних: у нього знайшли підозрілий згорток
Сьогодні, 19:09
У Луцьку патрульні затримали агресивного чоловіка із забороненою речовиною.
Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 23 квітня, на вулиці Огієнка в Луцьку під час опрацювання виклику до патрульних причепився невідомий чоловік, який чинив хуліганські дії, нецензурно лаявся, виявляв агресію.
Поліцейські перевірили його та виявили при ньому паперовий згорток з подрібненою речовиною, схожою на наркотичну.
На чоловіка склали два протоколи, речовину ж вилучив слідчий для подальшої експертизи.
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Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 23 квітня, на вулиці Огієнка в Луцьку під час опрацювання виклику до патрульних причепився невідомий чоловік, який чинив хуліганські дії, нецензурно лаявся, виявляв агресію.
Поліцейські перевірили його та виявили при ньому паперовий згорток з подрібненою речовиною, схожою на наркотичну.
На чоловіка склали два протоколи, речовину ж вилучив слідчий для подальшої експертизи.
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