Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 квітня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – до +17…+19. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-8 м/с, посилення швидкості вітру 15-24 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – до +17…+19. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-8 м/с, посилення швидкості вітру 15-24 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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