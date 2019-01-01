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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 квітня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – до +17…+19. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-8 м/с, посилення швидкості вітру 15-24 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.


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Теги: погода, Луцьк, Волинь, 24 квітня
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