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У передмісті Парижа – пожежа біля резиденції французьких королів Версаль. ВІДЕО

У передмісті Парижа – пожежа біля резиденції французьких королів Версаль. ВІДЕО
У передмісті Парижа спалахнула масштабна пожежа біля колишньої резиденції французьких королів Версаль.

Про це повідомляють користувачі Twitter. Пише УНІАН.

У міській поліції повідомили, що масштабна пожежа спалахнула на вулиці Рю дю Парк де Клані, де знаходиться Версаль.

У передмісті Парижа – пожежа біля резиденції французьких королів Версаль. ВІДЕО


Користувачі соцмереж почали активно повідомляти про займання і публікувати фото і відео з місця інциденту. Пізніше з'ясувалося, що насправді горить не палац, а споруди в двох кілометрах від нього, але на його території.

У передмісті Парижа – пожежа біля резиденції французьких королів Версаль. ВІДЕО


На даний момент поліція вже оточила периметр і просить не наближатися до місця пожежі. Точної інформації про причину пожежі, а також про його масштабі немає. Відомо, що загоряння почалося на складі.


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Теги: Франція, пожежа, Версаль
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