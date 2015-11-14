У передмісті Парижа – пожежа біля резиденції французьких королів Версаль. ВІДЕО





Про це повідомляють користувачі Twitter. Пише



У міській поліції повідомили, що масштабна пожежа спалахнула на вулиці Рю дю Парк де Клані, де знаходиться Версаль.







Користувачі соцмереж почали активно повідомляти про займання і публікувати фото і відео з місця інциденту. Пізніше з'ясувалося, що насправді горить не палац, а споруди в двох кілометрах від нього, але на його території.







На даний момент поліція вже оточила периметр і просить не наближатися до місця пожежі. Точної інформації про причину пожежі, а також про його масштабі немає. Відомо, що загоряння почалося на складі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У передмісті Парижа спалахнула масштабна пожежа біля колишньої резиденції французьких королів Версаль.Про це повідомляють користувачі Twitter. Пише УНІАН У міській поліції повідомили, що масштабна пожежа спалахнула на вулиці Рю дю Парк де Клані, де знаходиться Версаль.Користувачі соцмереж почали активно повідомляти про займання і публікувати фото і відео з місця інциденту. Пізніше з'ясувалося, що насправді горить не палац, а споруди в двох кілометрах від нього, але на його території.На даний момент поліція вже оточила периметр і просить не наближатися до місця пожежі. Точної інформації про причину пожежі, а також про його масштабі немає. Відомо, що загоряння почалося на складі.

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