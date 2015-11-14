У передмісті Парижа – пожежа біля резиденції французьких королів Версаль. ВІДЕО
Сьогодні, 21:00
У передмісті Парижа спалахнула масштабна пожежа біля колишньої резиденції французьких королів Версаль.
Про це повідомляють користувачі Twitter. Пише УНІАН.
У міській поліції повідомили, що масштабна пожежа спалахнула на вулиці Рю дю Парк де Клані, де знаходиться Версаль.
Користувачі соцмереж почали активно повідомляти про займання і публікувати фото і відео з місця інциденту. Пізніше з'ясувалося, що насправді горить не палац, а споруди в двох кілометрах від нього, але на його території.
На даний момент поліція вже оточила периметр і просить не наближатися до місця пожежі. Точної інформації про причину пожежі, а також про його масштабі немає. Відомо, що загоряння почалося на складі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють користувачі Twitter. Пише УНІАН.
У міській поліції повідомили, що масштабна пожежа спалахнула на вулиці Рю дю Парк де Клані, де знаходиться Версаль.
Користувачі соцмереж почали активно повідомляти про займання і публікувати фото і відео з місця інциденту. Пізніше з'ясувалося, що насправді горить не палац, а споруди в двох кілометрах від нього, але на його території.
На даний момент поліція вже оточила периметр і просить не наближатися до місця пожежі. Точної інформації про причину пожежі, а також про його масштабі немає. Відомо, що загоряння почалося на складі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У передмісті Парижа – пожежа біля резиденції французьких королів Версаль. ВІДЕО
Сьогодні, 21:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 24 квітня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку відкрили майстерню, де діток навчають писанкарству
Сьогодні, 19:50
У «Промені» відбудеться фінал акції «Серце до серця»
Сьогодні, 19:35