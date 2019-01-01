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Хлопчик, який у страшній аварії під Луцьком втратив старшого братика, потребує допомоги

Хлопчик, який у страшній аварії під Луцьком втратив старшого братика, потребує допомоги
Небайдужих волинян закликають допомогти маленькому хлопчику Микитці, який втратив старшого братика і маму у смертельній аварії в селі Крупа, яка трапилась в неділю, 21 квітня.

Інформацію про збір коштів у facebook оприлюднила дописувачка Лєна Омельчук.

"5грн. -10грн. -20грн. -50грн. Кожна гривня - це є безцінна допомога!!!!!

БЛАГАЮ ВАС ПРО ДОПОМОГУ!!! 4149 4978 5452 6607-картка на ім'я-Чепурко Анатолій Михайлович (дідусь Микитки ).

ДОПОМОГА ПОТРІБНА ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО МИКИТКИ, ЯКИЙ ВИЖИВ ПІСЛЯ ЖАХЛИВОЇ ДТП!!!

В нього діагностували струс мозку, забій легень, гематому печінки. Він втратив маму та старшого братика!!!!

СТАН МИКИТКИ СТАБІЛІЗУВАВСЯ ТА ПОКРАЩИВСЯ, ВІН ТРІШКИ ПОЇВ.

Благаю, давайте допоможемо повернути Микитці здоров‘я після ДТП.

Попереду тривала реабілітація Бог поверне вам сторицею!!! СВІТ НЕ БЕЗ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ!!!!", - закликає авторка допису.

Нагадаємо, що внасліок аварії постраждали 16 людей, а 5 дітей госпіталізували.

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Теги: допомога, Крупа, аварія, хлопчик
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