У «Промені» відкрили сезон йогуртованого морозива*
Сьогодні, 22:12
У Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», вже активно розпочав свою роботу Sherr Bar.
Заклад спеціалізується на йогуртованому морозиві. Це не звичайне морозиво, яке ми купуємо в магазині чи замовляємо в улюблених закладах. Тут і морозиво, і шейки роблять на основі йогурта.
Цікаві десерти є унікальними для Луцька, бо таку смакому подають лише у «Промені». Тому Grand Central запрошує скуштувати щось нове, адже таке морозиво можна спокійно давати своїм діткам.
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Заклад спеціалізується на йогуртованому морозиві. Це не звичайне морозиво, яке ми купуємо в магазині чи замовляємо в улюблених закладах. Тут і морозиво, і шейки роблять на основі йогурта.
Цікаві десерти є унікальними для Луцька, бо таку смакому подають лише у «Промені». Тому Grand Central запрошує скуштувати щось нове, адже таке морозиво можна спокійно давати своїм діткам.
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