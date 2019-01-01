У «Промені» відкрили сезон йогуртованого морозива*

У Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», вже активно розпочав свою роботу Sherr Bar.Заклад спеціалізується на йогуртованому морозиві. Це не звичайне морозиво, яке ми купуємо в магазині чи замовляємо в улюблених закладах. Тут і морозиво, і шейки роблять на основі йогурта.Цікаві десерти є унікальними для Луцька, бо таку смакому подають лише у «Промені». Тому Grand Central запрошує скуштувати щось нове, адже таке морозиво можна спокійно давати своїм діткам.