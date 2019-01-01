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У Луцьку безробітні вивчили «мову квітів» і тепер хочуть відкривати власну справу. ФОТО

У Луцьку безробітні вивчили «мову квітів» і тепер хочуть відкривати власну справу. ФОТО
У вівторок, 23 квітня, закінчили навчання безробітні, які за сприяння Волинської обласної служби зайнятості здобували професію флориста.

Про це інформують на сайті Волинського обласного центру зайнятості.

Охочі здобували нові навички в Технічному коледжі Луцького національного технічного університету. Там молоді й креативні майстри виробничого навчання Маргарита Лукашук та Наталія Табун доклали усіх зусиль, щоб професія, якої навчають, приносила не тільки задоволення.

У Луцьку безробітні вивчили «мову квітів» і тепер хочуть відкривати власну справу. ФОТО


Упродовж навчання майбутні флористи перейняли знання у майстрів щодо основ декору та колористики. Адже, створюючи композицію, квіткар передає не лише ідею, а й настрій. Грамотно складений букет може розповісти про почуття, підкреслити повагу та довіру. Аби здобути практичні навички слухачів залучали до проведення майстер-класів із виготовлення квіткових сувенірів, святкових весняних композицій, пасхальних віночків.

У Луцьку безробітні вивчили «мову квітів» і тепер хочуть відкривати власну справу. ФОТО


Роботи, представлені на підсумковому іспиті, вразили своєю новизною, ніжністю та оригінальністю. Помітно, що букети створені з любов’ю до улюбленої справи. До слова, новоспечені фахівці не матимуть проблем із працевлаштуванням, а окремі випускниці зізналися, що, набравшись досвіду, хочуть відкрити свій бізнес, аби дарувати людям красу. Тож тепер 31 березня – це професійне свято для дев‘ятьох дипломованих флористів.

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Теги: флорист, центр зайнятості, навчання
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