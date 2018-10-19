«Я мрію про день, коли метастаз не буде», – онкохвора волинянка

Тетяна Куценко розповіла про результати лікування.



Наразі метастази стають типу фібрози чи рубця, а жінка сподівається, що їх можна буде видалити. Про це вона написала на своїй сторінці у



"Слава Богу, лікування допомагає, динаміка без змін в печінці, але сама структура стала з неоднорідного однорідним, так само в легенях з ареолом матового скла.



Це означає, що метастази перетворюються в щось типу фіброзу чи рубця. Зараз я узгоджую питання про їх видалення лапараскопічне, якщо це буде можливо.



Потрібно їхати на консультацію до Києва. Тепер чекати два місяці до наступного КТ, але я вірю все-таки, що той день настане, про який я так відчайдушно мрію і метастаз не буде. Дякую, хто переживав, молився, бережи Вас усіх Боженька! ПОТРІБНА ДОПОМОГА ДЛЯ ПОВНОГО ОДУЖАННЯ!!!", - закликає Тетяна Куценко.



ТАНЯ КУЦЕНКО:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Онкохвора волинянкарозповіла про результати лікування.Наразі метастази стають типу фібрози чи рубця, а жінка сподівається, що їх можна буде видалити. Про це вона написала на своїй сторінці у facebook "Слава Богу, лікування допомагає, динаміка без змін в печінці, але сама структура стала з неоднорідного однорідним, так само в легенях з ареолом матового скла.Це означає, що метастази перетворюються в щось типу фіброзу чи рубця. Зараз я узгоджую питання про їх видалення лапараскопічне, якщо це буде можливо.Потрібно їхати на консультацію до Києва. Тепер чекати два місяці до наступного КТ, але я вірю все-таки, що той день настане, про який я так відчайдушно мрію і метастаз не буде. Дякую, хто переживав, молився, бережи Вас усіх Боженька! ПОТРІБНА ДОПОМОГА ДЛЯ ПОВНОГО ОДУЖАННЯ!!!", - закликає Тетяна Куценко.

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