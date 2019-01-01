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Як самостійно розмитнити авто з-за кордону: поради від фахівця*

Як самостійно розмитнити авто з-за кордону: поради від фахівця*
У час коли автомобіль - це вже не розкіш, а засіб пересування, про розмитнення говорять усі. Бо ж привезти авто з-за кордону - дешевше та вигідніше, ніж купувати таке ж в Україні. Але якщо раніше була можливість їздити на нерозмитнених «євробляхах», то зараз абсолютно кожен автомобіль, який заїжджає на територію України для подальшої експлуатації, мусить бути розмитнений обов’язково.

Як розмитнити авто з-за кордону самостійно? Про це читайте далі.

Автомобілі розмитнюють на фізичну або на юридичну особу. Якщо у першому варіанті ви цілком можете справитися самі, то у другому вам частково або повністю буде потрібна допомога посередників.

Проте, допомогою компаній-посередників можна користуватися і в першому випадку, коли мова йде про розмитнення на фізичну особу. Одна з компаній, яка надає послуги з розмитнення, - WEST AUTO HUB. Це великий комплекс, у якому зосереджені усі можливості для швидкого розмитнення автівки. Тут є менеджери, які будуть консультувати вас з усіх питань, брокери, які розрахують вартість розмитнення та підготують усі документи, та зона митного контролю, де, власне, відбуватиметься розмитнення.

Якщо ж ви все ж таки хочете спробувати розмитнити авто самостійно, то варто зауважити, що допомога брокерів вам все ж знадобиться. Це, звісно, не обов’язковий момент. Але митний брокер - це фахівець, який має доступ до усіх спеціальних програм та добре знає, як оформити кожен документ. Тому ті, хто вже розмитнив авто, добре знають, що без допомоги брокера зробити це не те, що важко, а практично неможливо.

Про те, які документи потрібні для перетину кордону та як розмитнити авто самостійно, читайте на сайті: https://westautohub.ua/ua/blog/rozmytnennia-avto-v-ukraini/yak_rozmytnyty_avto_iz_polshy/

Більш детальну інформацію про розмитнення можна отримати у фахівців компанії WEST AUTO HUB за телефоном 0800 21 20 30 .

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Теги: WEST AUTO HUB, автомобіль. розмитнення, Луцьк
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