24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження банкір Олег Іванюк (на фото), колишній директор гімназії №14 міста Луцька Богдан Свереда та журналіст Володимир Хотимчук.
Також вітаємо іменинників – чоловіків з іменами Іван, Яків – вітаємо зі святом, зичимо їм здоров’я, любові й достатку.
24 квітня 1997 року, у 115-ту річницю від дня народження видатного українського політичного діяча й історика В’ячеслава Липинського, у селі Затурці Локачинського району, де народився історик, відкрито кімнату-музей.
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Також вітаємо іменинників – чоловіків з іменами Іван, Яків – вітаємо зі святом, зичимо їм здоров’я, любові й достатку.
24 квітня 1997 року, у 115-ту річницю від дня народження видатного українського політичного діяча й історика В’ячеслава Липинського, у селі Затурці Локачинського району, де народився історик, відкрито кімнату-музей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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