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Епіфаній приїде на Волинь

Епіфаній приїде на Волинь
9-10 травня 2019 року, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Предстоятель Української Православної Церкви (Православної Церкви України) з архипастирським офіційним візитом відвідає Володимир-Волинську єпархію.

Про це інформують на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.

Програма зустрічі і заходів Предстоятеля буде опублікована згодом.

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Теги: Епіфаній, Володимир-Волинська єпархія, ПЦУ, візит
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