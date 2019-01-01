Епіфаній приїде на Волинь
Сьогодні, 07:13
9-10 травня 2019 року, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Предстоятель Української Православної Церкви (Православної Церкви України) з архипастирським офіційним візитом відвідає Володимир-Волинську єпархію.
Про це інформують на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Програма зустрічі і заходів Предстоятеля буде опублікована згодом.
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Про це інформують на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Програма зустрічі і заходів Предстоятеля буде опублікована згодом.
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