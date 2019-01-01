Епіфаній приїде на Волинь





Про це інформують на



Програма зустрічі і заходів Предстоятеля буде опублікована згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-10 травня 2019 року, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Предстоятель Української Православної Церкви (Православної Церкви України) з архипастирським офіційним візитом відвідає Володимир-Волинську єпархію.Про це інформують на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.Програма зустрічі і заходів Предстоятеля буде опублікована згодом.

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