На одній з вулиць Луцька проведуть реконструкцію мережі вуличного освітлення
Сьогодні, 01:29
Завершився тендер на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення на вулиці Конякіна у Луцьку. Переможцем торгів стало КП “Луцьксвітло”, яке погодилося виконати роботи за 2 998 000 гривень.
Замовник робіт – виконком Луцької міської ради. Очікувана вартість робіт становила понад 4 мільйони гривень, однак майже усі учасники торгів погодилися зробити це дешевше, – пише 12 канал.
Єдиним критерієм вибору переможця, за інформацією замовника, була ціна. Однак виграло тендер КП “Луцьксвітло”, яке запропонувало свої послуги за 2 998 000 гривень у той час, як чотири інші учасники були готові виконати роботи за нижчу вартість.
З’ясувалося, що учасники, які погодилися виконувати роботу за нижчу вартість, мали проблеми з документацією. У трьох із них бракувало необхідних документів, а ще в одного знайшли “невідповідності у тендерній документації”.
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Замовник робіт – виконком Луцької міської ради. Очікувана вартість робіт становила понад 4 мільйони гривень, однак майже усі учасники торгів погодилися зробити це дешевше, – пише 12 канал.
Єдиним критерієм вибору переможця, за інформацією замовника, була ціна. Однак виграло тендер КП “Луцьксвітло”, яке запропонувало свої послуги за 2 998 000 гривень у той час, як чотири інші учасники були готові виконати роботи за нижчу вартість.
З’ясувалося, що учасники, які погодилися виконувати роботу за нижчу вартість, мали проблеми з документацією. У трьох із них бракувало необхідних документів, а ще в одного знайшли “невідповідності у тендерній документації”.
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