У селі на Волині невдовзі запрацює новий дитсадок. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
На Волині запрацює ще один ДНЗ: у селі Добре Камінь-Каширського району тривають останні приготування до відкриття закладу.
Загальна кошторисна вартість новобудови – 2 мільйони 815 тисяч гривень, - повідомляє 12 канал.
Новий дитсадок відвідуватимуть 50 дітей. З нетерпінням на відкриття дошкільного закладу очікують молоді мами.
Чим допомогти, аби пришвидшити відкриття дитсадка, поцікавився у місцевих жителів голова облдержадміністрації Олександр Савченко. Серед нагального – облаштувати територію та встановити два тіньових навіси.
Новий дитсадок запрацює з наступного тижня. Це забезпечить доступ до дошкільної освіти всім дітям, які нині проживають у Доброму.
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Загальна кошторисна вартість новобудови – 2 мільйони 815 тисяч гривень, - повідомляє 12 канал.
Новий дитсадок відвідуватимуть 50 дітей. З нетерпінням на відкриття дошкільного закладу очікують молоді мами.
Чим допомогти, аби пришвидшити відкриття дитсадка, поцікавився у місцевих жителів голова облдержадміністрації Олександр Савченко. Серед нагального – облаштувати територію та встановити два тіньових навіси.
Новий дитсадок запрацює з наступного тижня. Це забезпечить доступ до дошкільної освіти всім дітям, які нині проживають у Доброму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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