У селі на Волині невдовзі запрацює новий дитсадок. ВІДЕО





Загальна кошторисна вартість новобудови – 2 мільйони 815 тисяч гривень, - повідомляє



Новий дитсадок відвідуватимуть 50 дітей. З нетерпінням на відкриття дошкільного закладу очікують молоді мами.



Чим допомогти, аби пришвидшити відкриття дитсадка, поцікавився у місцевих жителів голова облдержадміністрації Олександр Савченко. Серед нагального – облаштувати територію та встановити два тіньових навіси.



Новий дитсадок запрацює з наступного тижня. Це забезпечить доступ до дошкільної освіти всім дітям, які нині проживають у Доброму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині запрацює ще один ДНЗ: у селі Добре Камінь-Каширського району тривають останні приготування до відкриття закладу.Загальна кошторисна вартість новобудови – 2 мільйони 815 тисяч гривень, - повідомляє 12 канал Новий дитсадок відвідуватимуть 50 дітей. З нетерпінням на відкриття дошкільного закладу очікують молоді мами.Чим допомогти, аби пришвидшити відкриття дитсадка, поцікавився у місцевих жителів голова облдержадміністрації. Серед нагального – облаштувати територію та встановити два тіньових навіси.Новий дитсадок запрацює з наступного тижня. Це забезпечить доступ до дошкільної освіти всім дітям, які нині проживають у Доброму.

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