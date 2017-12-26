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У селі на Волині невдовзі запрацює новий дитсадок. ВІДЕО

У селі на Волині невдовзі запрацює новий дитсадок. ВІДЕО
На Волині запрацює ще один ДНЗ: у селі Добре Камінь-Каширського району тривають останні приготування до відкриття закладу.

Загальна кошторисна вартість новобудови – 2 мільйони 815 тисяч гривень, - повідомляє 12 канал.

Новий дитсадок відвідуватимуть 50 дітей. З нетерпінням на відкриття дошкільного закладу очікують молоді мами.

Чим допомогти, аби пришвидшити відкриття дитсадка, поцікавився у місцевих жителів голова облдержадміністрації Олександр Савченко. Серед нагального – облаштувати територію та встановити два тіньових навіси.

Новий дитсадок запрацює з наступного тижня. Це забезпечить доступ до дошкільної освіти всім дітям, які нині проживають у Доброму.


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Теги: Добре, дитячий садок, відкриття
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