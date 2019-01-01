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В Англії поліцейський кінь загинув через футбольних фанатів

В Англії поліцейський кінь загинув через футбольних фанатів
Перед матчем англійської Ліги 1 (третього дивізіону) між Блекпулом та Флітвуд Таун загинув поліцейський кінь.

Кінь на прізвисько Моркамб злякався футбольних фанатів і налетів на металевий стовп, - повідомляє The Guardian.

Попри допомогу ветеринара, тварину не вдалося врятувати. Вершник потрапив до госпіталю після падіння з висоти.

Гра між Блекпулом та Флітвудом завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

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Теги: кінь, футбол, фанати, смерть, поліція, Англія
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