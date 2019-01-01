В Англії поліцейський кінь загинув через футбольних фанатів





Кінь на прізвисько Моркамб злякався футбольних фанатів і налетів на металевий стовп, - повідомляє



Попри допомогу ветеринара, тварину не вдалося врятувати. Вершник потрапив до госпіталю після падіння з висоти.



Гра між Блекпулом та Флітвудом завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед матчем англійської Ліги 1 (третього дивізіону) між Блекпулом та Флітвуд Таун загинув поліцейський кінь.Кінь на прізвисько Моркамб злякався футбольних фанатів і налетів на металевий стовп, - повідомляє The Guardian Попри допомогу ветеринара, тварину не вдалося врятувати. Вершник потрапив до госпіталю після падіння з висоти.Гра між Блекпулом та Флітвудом завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

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