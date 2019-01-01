В Англії поліцейський кінь загинув через футбольних фанатів
Сьогодні, 05:13
Перед матчем англійської Ліги 1 (третього дивізіону) між Блекпулом та Флітвуд Таун загинув поліцейський кінь.
Кінь на прізвисько Моркамб злякався футбольних фанатів і налетів на металевий стовп, - повідомляє The Guardian.
Попри допомогу ветеринара, тварину не вдалося врятувати. Вершник потрапив до госпіталю після падіння з висоти.
Гра між Блекпулом та Флітвудом завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.
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Кінь на прізвисько Моркамб злякався футбольних фанатів і налетів на металевий стовп, - повідомляє The Guardian.
Попри допомогу ветеринара, тварину не вдалося врятувати. Вершник потрапив до госпіталю після падіння з висоти.
Гра між Блекпулом та Флітвудом завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.
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