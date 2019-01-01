Сфінкси, перси та міні-леопарди: у Луцьку відбулася міжнародна виставка котів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:29
Пухнасті перси та хайленди, голі сфінкси і бенгальські міні-леопарди.
Вперше у Луцьку відбулась міжнародна виставка котів. Оцінювати чотирилапих запросили експертів з Литви і Польщі, - повідомляє 12 канал.
Львів’янка Надія привезла на виставку мейн-куна. Це порода найбільших за розміром котів. Таких у неї аж девять. На думку Надії, це ще не багато, а ще в них скоро з’явиться потомство.
Вдома цього кота називають Вольф, але повне ім’я, яке зазначене в паспорті, набагато довше, – розповідає Надія. Жінка каже, що люди, які люблять собак часто вибирають саме мейн-кунів, адже в них схожі характери.
Чи не найбільше відвідувачів зібралося біля мейн-кунів, але сфінкси своїм незвичайним виглядом також привабили чимало людей.
Виставка тривала два дні. Там можна було придбати породисте кошеня, корми і аксесуари, предмети мистецтва. Захід організувало Українське Фелінологічне Об’єднання.
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Вперше у Луцьку відбулась міжнародна виставка котів. Оцінювати чотирилапих запросили експертів з Литви і Польщі, - повідомляє 12 канал.
Львів’янка Надія привезла на виставку мейн-куна. Це порода найбільших за розміром котів. Таких у неї аж девять. На думку Надії, це ще не багато, а ще в них скоро з’явиться потомство.
Вдома цього кота називають Вольф, але повне ім’я, яке зазначене в паспорті, набагато довше, – розповідає Надія. Жінка каже, що люди, які люблять собак часто вибирають саме мейн-кунів, адже в них схожі характери.
Чи не найбільше відвідувачів зібралося біля мейн-кунів, але сфінкси своїм незвичайним виглядом також привабили чимало людей.
Виставка тривала два дні. Там можна було придбати породисте кошеня, корми і аксесуари, предмети мистецтва. Захід організувало Українське Фелінологічне Об’єднання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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