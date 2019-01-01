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Сфінкси, перси та міні-леопарди: у Луцьку відбулася міжнародна виставка котів. ВІДЕО

Сфінкси, перси та міні-леопарди: у Луцьку відбулася міжнародна виставка котів. ВІДЕО
Пухнасті перси та хайленди, голі сфінкси і бенгальські міні-леопарди.

Вперше у Луцьку відбулась міжнародна виставка котів. Оцінювати чотирилапих запросили експертів з Литви і Польщі, - повідомляє 12 канал.

Львів’янка Надія привезла на виставку мейн-куна. Це порода найбільших за розміром котів. Таких у неї аж девять. На думку Надії, це ще не багато, а ще в них скоро з’явиться потомство.

Вдома цього кота називають Вольф, але повне ім’я, яке зазначене в паспорті, набагато довше, – розповідає Надія. Жінка каже, що люди, які люблять собак часто вибирають саме мейн-кунів, адже в них схожі характери.

Чи не найбільше відвідувачів зібралося біля мейн-кунів, але сфінкси своїм незвичайним виглядом також привабили чимало людей.

Виставка тривала два дні. Там можна було придбати породисте кошеня, корми і аксесуари, предмети мистецтва. Захід організувало Українське Фелінологічне Об’єднання.


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Теги: виставка, кіт
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