вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 24 квітня

Курс валют у Луцьку на 24 квітня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.595, а продаж - 26.949.

Євро при купівлі становить - 29.800, при продажу - 30.405.

Курс російського рубля: купівля - 0.378, продаж - 0.424.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.740, продаж - 7.153.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
24 квітня – яке сьогодні свято і чому в цей день категорично не можна рубати дерева
Сьогодні, 09:19
Янукович хоче повернутися в Україну
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 24 квітня
Сьогодні, 09:06
Воїнам волинської бригади вручили президентські нагороди. ФОТО
Сьогодні, 08:48
У селі на Волині невдовзі запрацює новий дитсадок. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 23 квітня Курс валют у Луцьку на 23 квітня
23 квітень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 22 квітня Курс валют у Луцьку на 22 квітня
22 квітень, 09:04
Курс валют у Луцьку на 19 квітня Курс валют у Луцьку на 19 квітня
19 квітень, 09:07
Курс валют у Луцьку на 18 квітня Курс валют у Луцьку на 18 квітня
18 квітень, 09:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 квітня – яке сьогодні свято і чому в цей день категорично не можна рубати дерева
Сьогодні, 09:19
 0
Янукович хоче повернутися в Україну
Сьогодні, 09:17
 0
Курс валют у Луцьку на 24 квітня
Сьогодні, 09:06
 0
Воїнам волинської бригади вручили президентські нагороди. ФОТО
Сьогодні, 08:48
 0
У селі на Волині невдовзі запрацює новий дитсадок. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
 0
Медіа
відео
1/8