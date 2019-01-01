Янукович хоче повернутися в Україну

Віктор Янукович хоче повернутися в Україну після приходу до влади Володимира Зеленського.



Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк в інтерв’ю



За словами захисника, екс-президент має намір домогтися зняття всіх звинувачень, висунутих проти нього в Україні, а також оскаржить вже винесений вирок.



«На території Російської Федерації Віктор Янукович перебуває тимчасово і вимушено. І захист робить все, щоб відновити його права і довести, що всі звинувачення мали політичний, а не правовий характер. Ми хочемо, щоб реальні винуватці тих подій (2014 року. – ред.) понесли покарання», – додав Сердюк.

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