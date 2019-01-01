вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Янукович хоче повернутися в Україну

Янукович хоче повернутися в Україну
Екс-президент-утікач Віктор Янукович хоче повернутися в Україну після приходу до влади Володимира Зеленського.

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк в інтерв’ю «Известиям», яке було опубліковане в середу, 24 квітня.

За словами захисника, екс-президент має намір домогтися зняття всіх звинувачень, висунутих проти нього в Україні, а також оскаржить вже винесений вирок.

«На території Російської Федерації Віктор Янукович перебуває тимчасово і вимушено. І захист робить все, щоб відновити його права і довести, що всі звинувачення мали політичний, а не правовий характер. Ми хочемо, щоб реальні винуватці тих подій (2014 року. – ред.) понесли покарання», – додав Сердюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Віктор Янукович, Володимир Зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хтось вірить тим вкиданням? Спрямована акція паплюжити Зеленського який ще навіть не вступив офіційно на посаду. Прощупують... :) Не буде такого, а як перетне кордон, то відразу буде заарештований!
Відповісти
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
24 квітня – яке сьогодні свято і чому в цей день категорично не можна рубати дерева
Сьогодні, 09:19
Янукович хоче повернутися в Україну
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 24 квітня
Сьогодні, 09:06
Воїнам волинської бригади вручили президентські нагороди. ФОТО
Сьогодні, 08:48
У селі на Волині невдовзі запрацює новий дитсадок. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
Схожі новини
Хто привітав Зеленського з перемогою на виборах Хто привітав Зеленського з перемогою на виборах
22 квітень, 15:40
Стала відома ймовірна дата інавгурації Зеленського Стала відома ймовірна дата інавгурації Зеленського
22 квітень, 13:25
«Яка ета нафік реформа?»: що говорили Зеленський і Порошенко на дебатах. ЦИТАТНИК «Яка ета нафік реформа?»: що говорили Зеленський і Порошенко на дебатах. ЦИТАТНИК
19 квітень, 20:10
Хто насправді у команді Зеленського: оприлюднили таємну переписку штабу. ВІДЕО Хто насправді у команді Зеленського: оприлюднили таємну переписку штабу. ВІДЕО
19 квітень, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 квітня – яке сьогодні свято і чому в цей день категорично не можна рубати дерева
Сьогодні, 09:19
 0
Янукович хоче повернутися в Україну
Сьогодні, 09:17
 0
Курс валют у Луцьку на 24 квітня
Сьогодні, 09:06
 0
Воїнам волинської бригади вручили президентські нагороди. ФОТО
Сьогодні, 08:48
 0
У селі на Волині невдовзі запрацює новий дитсадок. ВІДЕО
Сьогодні, 08:16
 0
Медіа
відео
1/8