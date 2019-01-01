Янукович хоче повернутися в Україну
Сьогодні, 09:17
Екс-президент-утікач Віктор Янукович хоче повернутися в Україну після приходу до влади Володимира Зеленського.
Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк в інтерв’ю «Известиям», яке було опубліковане в середу, 24 квітня.
За словами захисника, екс-президент має намір домогтися зняття всіх звинувачень, висунутих проти нього в Україні, а також оскаржить вже винесений вирок.
«На території Російської Федерації Віктор Янукович перебуває тимчасово і вимушено. І захист робить все, щоб відновити його права і довести, що всі звинувачення мали політичний, а не правовий характер. Ми хочемо, щоб реальні винуватці тих подій (2014 року. – ред.) понесли покарання», – додав Сердюк.
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Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк в інтерв’ю «Известиям», яке було опубліковане в середу, 24 квітня.
За словами захисника, екс-президент має намір домогтися зняття всіх звинувачень, висунутих проти нього в Україні, а також оскаржить вже винесений вирок.
«На території Російської Федерації Віктор Янукович перебуває тимчасово і вимушено. І захист робить все, щоб відновити його права і довести, що всі звинувачення мали політичний, а не правовий характер. Ми хочемо, щоб реальні винуватці тих подій (2014 року. – ред.) понесли покарання», – додав Сердюк.
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Коментарі 1
Хтось вірить тим вкиданням? Спрямована акція паплюжити Зеленського який ще навіть не вступив офіційно на посаду. Прощупують... :) Не буде такого, а як перетне кордон, то відразу буде заарештований!
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