24 квітня – яке сьогодні свято і чому в цей день категорично не можна рубати дерева
Сьогодні, 09:19
24 квітня 2019 року вшановується Антип. Його вважають покровителем і цілителем, який здатний був позбавити людину від зубного болю і деяких інших недуг.
Іменини сьогодні святкують: Антип, Іван, Микола, Петро, Яків, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 24 квітня
– Вранці небо червоне – всю весну дощитиме і буде вітряно.
– Якщо з невеликих хмаринок утворюються великі хмари і з'єднуються разом – чекайте сильної зливи.
– Дощ на Антипа – чекайте грибного літа.
– Зацвіла верба – чекайте потепління.
Що можна робити 24 квітня
1. На Антипа, 24 квітня, можна і треба лікувати зуби народними засобами
Що не можна робити 24 квітня
1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.
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Іменини сьогодні святкують: Антип, Іван, Микола, Петро, Яків, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 24 квітня
– Вранці небо червоне – всю весну дощитиме і буде вітряно.
– Якщо з невеликих хмаринок утворюються великі хмари і з'єднуються разом – чекайте сильної зливи.
– Дощ на Антипа – чекайте грибного літа.
– Зацвіла верба – чекайте потепління.
Що можна робити 24 квітня
1. На Антипа, 24 квітня, можна і треба лікувати зуби народними засобами
Що не можна робити 24 квітня
1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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