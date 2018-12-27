Зловили «на гарячому» волинянина, який п’ять ночей підряд обкрадав автівки





Чоловік спробував пробратися в магазин та спрацювала сигналізація. Правоохоронці затримали злодія, - пише



Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, 20-річний мешканець міста обґрунтовано підозрюється у взламах та крадіжках з автівок біля дворів будинків,



Чоловік має судимість, сів за ґрати ще будучи неповнолітнім на 5 років. Вийшовши на волю, повернувся до кримінального життя. Працював непрофесійно: з невеличким ломом та викруткою. Бив вікна автомобілів, взламував замки та викрадав особисті речі.



Поліція проводила ряд оперативно-розшукових заходів та затримала злодія на місці вчинення злочину в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про винесення підозри та обрання запобіжного заходу.



До слова, чоловік є рідним братом злодія, який обкрадав могили на цвинтарі Нововолинська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 23-го на 24-те квітня в Нововолинську «на гарячому» затримали чоловіка, який п’ять ночей підряд обкрадав автівки та магазини.Чоловік спробував пробратися в магазин та спрацювала сигналізація. Правоохоронці затримали злодія, - пише Буг Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, 20-річний мешканець міста обґрунтовано підозрюється у взламах та крадіжках з автівок біля дворів будинків, кіоска «Форнеті» на бульварі Шевченка Чоловік має судимість, сів за ґрати ще будучи неповнолітнім на 5 років. Вийшовши на волю, повернувся до кримінального життя. Працював непрофесійно: з невеличким ломом та викруткою. Бив вікна автомобілів, взламував замки та викрадав особисті речі.Поліція проводила ряд оперативно-розшукових заходів та затримала злодія на місці вчинення злочину в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про винесення підозри та обрання запобіжного заходу.До слова, чоловік є рідним братом злодія, який обкрадав могили на цвинтарі Нововолинська.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію