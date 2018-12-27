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Зловили «на гарячому» волинянина, який п’ять ночей підряд обкрадав автівки

Зловили «на гарячому» волинянина, який п’ять ночей підряд обкрадав автівки
У ніч з 23-го на 24-те квітня в Нововолинську «на гарячому» затримали чоловіка, який п’ять ночей підряд обкрадав автівки та магазини.

Чоловік спробував пробратися в магазин та спрацювала сигналізація. Правоохоронці затримали злодія, - пише Буг.

Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, 20-річний мешканець міста обґрунтовано підозрюється у взламах та крадіжках з автівок біля дворів будинків, кіоска «Форнеті» на бульварі Шевченка.

Чоловік має судимість, сів за ґрати ще будучи неповнолітнім на 5 років. Вийшовши на волю, повернувся до кримінального життя. Працював непрофесійно: з невеличким ломом та викруткою. Бив вікна автомобілів, взламував замки та викрадав особисті речі.

Поліція проводила ряд оперативно-розшукових заходів та затримала злодія на місці вчинення злочину в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про винесення підозри та обрання запобіжного заходу.

До слова, чоловік є рідним братом злодія, який обкрадав могили на цвинтарі Нововолинська.

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Теги: злодій, крадіжка, авто
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