Волинь отримала 17 мільйонів на облаштування туалетів у школах





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Інформують, що 267 мільйонів 336 тисяч 300 гривень спрямував уряд на програму «Гідність дитини» у 2019 році. Мова про облаштування внутрішніх шкільних туалетів. Для Волинської області надійшло 16,9 мільйонів гривень із державного бюджету, які спрямують на будівництво внутрішніх санвузлів у 20-ти школах області. Про це повідомила заступник голови облдержадміністрації Світлана Мишковець.



«Вперше прийшла субвенція із державного бюджету на облаштування внутрішніх санітарних вузлів. У нас таких шкіл є багато, але є певні вимоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів, яка визначає, де можна будувати. Зокрема, якщо це школа першого ступеня, то у тій школи повинно бути не менше 20-ти учнів», - відзначила заступник голови ОДА.



Варто зауважити, що спочатку вийшла постанова, де показники щодо кількості учнів були вищими, але обласна державна адміністрація звернулася до Міністерства освіти і науки України з проханням знизити показники, бо в області є багато шкіл, де кількість учнів менша.



В залежності від того, де проводяться комунікації, вартість робіт коливається від 800 тисяч гривень до 1 мільйона 100 тисяч гривень.



Проектно-кошторисну документацію виготовляють органи місцевої влади. У ПКД враховують усі особливості приміщень, зокрема передбачено і доступ для людей із інвалідністю.



Напрацьовані пропозиції обласна державна адміністрація подає на розгляд бюджетної комісії. Депутати мають розглянути та на найближчому засіданні сесії обласної ради прийняти рішення, адже, щоб розпочати будівництво якнайшвидше, необхідні кошти, які «відпустять» у роботу рішенням сесії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 17 мільйонів гривень в області спрямують на облаштування внутрішніх шкільних санвузлів.Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації Інформують, що 267 мільйонів 336 тисяч 300 гривень спрямував уряд на програму «Гідність дитини» у 2019 році. Мова про облаштування внутрішніх шкільних туалетів. Для Волинської області надійшло 16,9 мільйонів гривень із державного бюджету, які спрямують на будівництво внутрішніх санвузлів у 20-ти школах області. Про це повідомила заступник голови облдержадміністрації«Вперше прийшла субвенція із державного бюджету на облаштування внутрішніх санітарних вузлів. У нас таких шкіл є багато, але є певні вимоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів, яка визначає, де можна будувати. Зокрема, якщо це школа першого ступеня, то у тій школи повинно бути не менше 20-ти учнів», - відзначилаВарто зауважити, що спочатку вийшла постанова, де показники щодо кількості учнів були вищими, але обласна державна адміністрація звернулася до Міністерства освіти і науки України з проханням знизити показники, бо в області є багато шкіл, де кількість учнів менша.В залежності від того, де проводяться комунікації, вартість робіт коливається від 800 тисяч гривень до 1 мільйона 100 тисяч гривень.Проектно-кошторисну документацію виготовляють органи місцевої влади. У ПКД враховують усі особливості приміщень, зокрема передбачено і доступ для людей із інвалідністю.Напрацьовані пропозиції обласна державна адміністрація подає на розгляд бюджетної комісії. Депутати мають розглянути та на найближчому засіданні сесії обласної ради прийняти рішення, адже, щоб розпочати будівництво якнайшвидше, необхідні кошти, які «відпустять» у роботу рішенням сесії.

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