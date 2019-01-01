На Волині медики рятували трьох людей, які обпеклися окропом
Сьогодні, 10:19
На Волині 23 квітня медики "швидкої" 414 разів виїжджали до хворих.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 136 людей.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 9 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- К.Каширському р-ні до сіл Фаринки, Хотишів та Стобихівка;
- Любомльському р-ні до сіл Бережці та Столинські Смоляри;
- Рожищенському р-ні до села Трилісці (2випадки);
- Старовижівському р-ні до села Любохини (2випадки);
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 5 випадків гострого коронарного синдрому, здійснено 1 виїзд з приводу ДТП, 3 – з приводу термічний опік окроп та 3 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили).
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 136 людей.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 9 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- К.Каширському р-ні до сіл Фаринки, Хотишів та Стобихівка;
- Любомльському р-ні до сіл Бережці та Столинські Смоляри;
- Рожищенському р-ні до села Трилісці (2випадки);
- Старовижівському р-ні до села Любохини (2випадки);
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 5 випадків гострого коронарного синдрому, здійснено 1 виїзд з приводу ДТП, 3 – з приводу термічний опік окроп та 3 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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