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На Волині медики рятували трьох людей, які обпеклися окропом

На Волині медики рятували трьох людей, які обпеклися окропом
На Волині 23 квітня медики "швидкої" 414 разів виїжджали до хворих.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 136 людей.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 9 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:

- К.Каширському р-ні до сіл Фаринки, Хотишів та Стобихівка;
- Любомльському р-ні до сіл Бережці та Столинські Смоляри;
- Рожищенському р-ні до села Трилісці (2випадки);
- Старовижівському р-ні до села Любохини (2випадки);

Бригади екстреної медичної допомоги виявили 5 випадків гострого коронарного синдрому, здійснено 1 виїзд з приводу ДТП, 3 – з приводу термічний опік окроп та 3 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили).

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Теги: опіки, окроп, Волинь
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