На Волині медики рятували трьох людей, які обпеклися окропом





Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 136 людей.



У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 9 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:



- К.Каширському р-ні до сіл Фаринки, Хотишів та Стобихівка;

- Любомльському р-ні до сіл Бережці та Столинські Смоляри;

- Рожищенському р-ні до села Трилісці (2випадки);

- Старовижівському р-ні до села Любохини (2випадки);



Бригади екстреної медичної допомоги виявили 5 випадків гострого коронарного синдрому, здійснено 1 виїзд з приводу ДТП, 3 – з приводу термічний опік окроп та 3 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 23 квітня медики "швидкої" 414 разів виїжджали до хворих.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 136 людей.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 9 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- К.Каширському р-ні до сіл Фаринки, Хотишів та Стобихівка;- Любомльському р-ні до сіл Бережці та Столинські Смоляри;- Рожищенському р-ні до села Трилісці (2випадки);- Старовижівському р-ні до села Любохини (2випадки);Бригади екстреної медичної допомоги виявили 5 випадків гострого коронарного синдрому, здійснено 1 виїзд з приводу ДТП, 3 – з приводу термічний опік окроп та 3 – з приводу кримінальний травматизм (привід до виклику: побили).

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