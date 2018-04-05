Гіпермаркет «Там Там» пропонує паски на будь-який смак*

Гіпермаркет «Там Там» пропонує великий вибір пасок власного виробництва, випечених як за традиційними рецептурами, так і з додатками, які будуть до смаку усій родині.Про це повідомляє прес-служба закладу, подаючи перелік наявних різновидів пасок.– ця паска виготовляється за рецептурою італійських пекарів, тісто готується як на кекс тільки з додаванням цукатів та родзинок, структура готової паски трішки волога, але вона дуже смачна з тонким та неповторним смаком Італії.- в тісто додається какао, а також родзинки. А готову паску поливають шоколадом та прикрашають подрібненим шоколадом! Як кажуть в народі шоколад з шоколадом! Ця паска дійсно для тих хто просто обожнює шоколад у всіх його проявах.Паскуможе купити будь-який покупець у нашому магазині не зважаючи на її назву. Тісто цієї паски замішується на добірному молоці з додаванням сметани, а також з цедрою лимона та родзинками. Паска «Елітна» не залишить нікого байдужими до її смаку!паска виготовляється з додаванням таких прянощів як ваніль та лимонна цедра.В тісто паскими додаємо родзинки та неймовірно пряну корицю, а в паску, яка є тезкою назви нашого гіпермаркету, додаються родзинки та ваніль.- виготовлений за старовинним рецептом почаївських монахів-пекарів. За рецептурою ми замішуємо тісто на сухому молоці з додаванням родзинок. Коли куштуєш цю паску, то на декілька хвилин можна повернутись в старовину, коли ще паски випікали в печах і відчути цей неповторний смак і запах печеної паски на дровах.Ми ніколи не забуваємо про наших найменших покупців. Тому спеціально для них ми виготовляємо паску. В ній зібрано найсмачніші інгредієнти, які люблять наші дітки, а саме масло, завдяки якому тісто набуває вершкового смаку, лимонна цедра, яка дає неповторний цитрусовий смак та запах, родзинки та шматочки фруктів (цукати).Паска- тонкий смак Відня відчувається в кожному шматочку цієї паски. Вона випікається з додаванням родзинок, свіжого лимоного соку та лимонною цедрою, а також з відбірними цукатами. Смак та аромат паски не залишить байдужим нікого."Ми сподіваємось, що, завітавши в "Там Там", ви зможете обрати для себе та родини паску, яка буде смакувати найкраще! Створюємо сімейні традиції разом! Вітаємо Вас з прийдешнім святом світлого Великодня!" - додають у закладі.