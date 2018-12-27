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Як навчаються у луцьких школах з мультибордами. ФОТО

Як навчаються у луцьких школах з мультибордами. ФОТО
Депутат Луцькради Андрій Покровський перевірив, як працюють мультиборди у луцьких школах, куди сам закупляв сучасну техніку.

Про це повідомляє видання «Конкурент».

Освіта, переконаний Покровський, потребує інновацій. А шкільна освіта особливо гостро відчуває нестачу технологій, що здатні як і полегшити навчальний процес, так і зробити його цікавішим та більш сучасним. Однією з таких новинок є інтерактивна панель «MultiBoard». Вона останнім часом все більше викликає до себе цікавість луцьких вчителів, а особливо школярів та батьків. До слова, нещодавно на сайті місцевих петицій з'явилася пропозиція придбати мультиборди з програмним забезпеченням MozaBook та оснастити ними усі заклади загальної середньої освіти Луцька. Петицію підписали 322 особи з 300 необхідних. Далі рішення – за міською радою.

Раніше депутат Луцької міської ради Андрій Покровський вносив проект рішення, аби за рахунок бюджету міста у кожній школі були такі інтерактивні панелі. Однак, на той час депутати його не підтримали.

Попри опір міської влади, депутат прагне забезпечити новітнім технологіями луцькі школи. Так, минулого року три школи міста отримали мультиборди, які були придбані за особисті кошти бізнесмена. Серед них опинилася лінгвістична гімназія №18, гімназія №14 та Луцька школа №1.

Щоб подивитися, як за допомогою мультиборду навчаються діти, Андрій Покровський відвідав рідну школу – гімназію №18. Саме її учні, взявши участь у конкурсі «Битва за мультиборд», виграли сучасну інтерактивну панель.

Як навчаються у луцьких школах з мультибордами. ФОТО
Як навчаються у луцьких школах з мультибордами. ФОТО
Як навчаються у луцьких школах з мультибордами. ФОТО
Бізнесмен завітав на урок, де діти засвоюють навчальний матеріал за допомогою подарованого ним мультиборда.
Як навчаються у луцьких школах з мультибордами. ФОТО
Як навчаються у луцьких школах з мультибордами. ФОТО
Вчителі розповіли, що діти, певно, відчувають себе на рівні з європейцями, адже мають таку корисну та цікаву панель, завдяки якій кожен урок засвоюється краще.
Мій урок зарубіжної літератури закінчився. У нас була тема періоду Відродження. От на мультиборді ми дивилися Шекспірівський театр, про Людовика XIV, Рішельє і Мольєра. Тут інформації багато, шукаємо її в закладці «Мистецтво», – розповіла вчителька зарубіжної літератури Ірина Рудь.

Її підтримала і вчителька географії, яка додала, що завдяки мультиборду можна учням наочно показати те, що навіть уявити тяжко.

«Не можна принести літосферну плиту, а тут ми до неї можемо навіть доторкнутися. А тут наочно можна побачити, як відбуваються розломи, тріщини, як відбувається рух. Хочу сказати, що діти дуже прогресивні у цьому питанні, ніж ми, вчителі. Вони все швидко освоюють і їм це дуже цікаво», – додала Наталія Мельчук.
Як навчаються у луцьких школах з мультибордами. ФОТО
Як навчаються у луцьких школах з мультибордами. ФОТО
Також координаторка проектів Громадянського Руху «СВІДОМІ» Христина Назар подарувала вчительці зарубіжної літератури Ірині Рудь сертифікат на безкоштовне тримісячне користування програмою EdPro вдома. Вона стала однією із семи педагогів Луцька, яка успішно пройшла навчання для вчителів на мультиборді.
Діти, своєю чергою, привітали вчительку, а Андрій Покровський подякував за те, що у школі дбають, аби діти прагнули до знань.

«Бажаю усім вчителям творчої наснаги, гарного настрою, весняної усмішки на устах. Діти, ми, старше покоління, працюємо над тим, щоб вам було легше, краще й цікавіше навчатися, і хочемо, щоб ваше майбутнє було щасливим і безхмарним», – звернувся депутат до вчителів та учнів.

Опісля відвідування рідної школи та зустрічі з дітьми, які активно використовують подаровану інтерактивну панель, бізнесмен зізнався, що йому приємно, що його робота оцінена.

«Сьогодні безмежно приємно відвідати школу, давненько тут не бував. Згадав своє дитинство, юність. Маю зараз дуже гарний настрій, а щодо мультиборду, то взагалі... Як побачив очі вчителів, дітей, то зрозумів, що вся ця робота не марна і це дійсно потрібно. Дітям і вчителям це подобається. І це надихає на подальшу роботу в цьому напрямку. Надихає на те, щоб робити все, щоб діти були щасливі зараз і в майбутньому», – розповів Андрій Покровський.

«Зараз буду знов вносити пропозицію і стимулювати депутатів підтримати все ж таки наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Але виходячи з того, що я бачу по очах батьків, вчителів і дітей, напевно буду й далі продовжувати цю традицію і по можливості передавати у школи подібні пристрої», – зауважив депутат.
Як навчаються у луцьких школах з мультибордами. ФОТО

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Теги: Андрій Покровський, школа, мультиборд
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