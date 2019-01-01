«Слуга народу» йде зі сцени: що буде з «Кварталом 95» без Зеленського

Володимиру Зеленському, який з великим відривом переміг на виборах президента України, на сцені вже знайшли заміну. Принаймні в одному з проектів.



Що буде з "95 кварталом", "Розсміши коміка", "Лігою сміху" і серіалом "Слуга народу" — у матеріалі



Незважаючи на всі запевнення колег, що Зеленського міняти не будуть, а переглянуть лише формат проектів, насправді у "Розсміши коміка" місце Зе займе Юрій Ткач.



"Що стосується інших проектів, то там або шукають, або вже знайшли заміну", — уточнила OBOZREVATEL прес-секретар Зеленського Ольга Руденко.



Що стосується концертів "Ліги сміху" у "Жовтневому палаці" у столиці, які заплановані на 22-25 травня, то швидше за все актора Зеленського там уже не буде. Хоча квитки все ще продаються з його фото.



Також у роботі перебуває і новий формат "Кварталу 95", який збираються презентувати влітку в рамках фестивалю "Весело". Він відбудеться на початку травня у Туреччині. Уже без Володимира Зеленського.



За словами директора з розвитку "Кварталу 95" Ірини Побєдоносцевої, зараз готуються і нові програми "Вечірнього кварталу" та "Жіночого кварталу", а також запуск декількох серіалів.



"У нас є зіркова команда, дуже багато талановитих молодих акторів, зокрема і в "Лізі сміху", так що я не думаю, що будуть проблеми через відсутність Володимира Зеленського. Талановитих людей вистачає. Триває робота, тривають репетиції", — сказала OBOZREVATEL Ірина Побєдоносцева.



За словами друга Володимира Зеленського, зірки "95 кварталу" Олександра Пікалова, вони вже готують нові жарти, зокрема і на наступного президента. А можливо, найближчим часом займуться і випуском чергового сезону "Слуги народу".





"Це класна ідея, дещо у планах вже є. Але в найближчому майбутньому ви подивіться нові випуски "Кварталів", а потім вже і до фільмів дійдемо. Зараз у нас в авторському цеху такий дебош", — запевнив OBOZREVATEL Пікалов.



Що стосується появи президента Зеленського на сцені "Кварталу", то Пікалов вважає, що це його справа.



"Це як він вирішить. Якщо він сам собі щось напише, то будь ласка, ми чекаємо", — пожартував артист.



Також він порадив Зеленському найперше вирушити на передову.



"На мою думку, першим кроком Зеленського на посаді президента має бути візит на "передок". До хлопців, що перебувають на позиції і захищають нашу Батьківщину", — каже Пікалов.



Що стосується бізнесу, то як обіцяв сам Зеленський, він збирається його залишити.



Ще в січні кандидат у президенти продемонстрував документи про вихід з кіпрської компанії Green Family LTD, якій належить російська кінокомпанія "Грим Філмз". Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" заявили, що знайшли три російські компанії з виробництва фільмів, кінцевими власниками яких є Володимир Зеленський та його партнери. Одна з цих трьох компаній "Грим Філмз" отримувала прибуток з 2013-го по 2017 рік у Росії. У "Кварталі" заявили, що ця компанія отримувала роялті за показ фільмів, знятих ще до початку військових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засновнику студії "Квартал 95", який з великим відривом переміг на виборах президента України, на сцені вже знайшли заміну. Принаймні в одному з проектів.Що буде з "95 кварталом", "Розсміши коміка", "Лігою сміху" і серіалом "Слуга народу" — у матеріалі Oбозреватель Незважаючи на всі запевнення колег, що Зеленського міняти не будуть, а переглянуть лише формат проектів, насправді у "Розсміши коміка" місце Зе займе"Що стосується інших проектів, то там або шукають, або вже знайшли заміну", — уточнила OBOZREVATEL прес-секретар Зеленського Ольга Руденко.Що стосується концертів "Ліги сміху" у "Жовтневому палаці" у столиці, які заплановані на 22-25 травня, то швидше за все актора Зеленського там уже не буде. Хоча квитки все ще продаються з його фото.Також у роботі перебуває і новий формат "Кварталу 95", який збираються презентувати влітку в рамках фестивалю "Весело". Він відбудеться на початку травня у Туреччині. Уже без Володимира Зеленського.За словами директора з розвитку "Кварталу 95" Ірини Побєдоносцевої, зараз готуються і нові програми "Вечірнього кварталу" та "Жіночого кварталу", а також запуск декількох серіалів."У нас є зіркова команда, дуже багато талановитих молодих акторів, зокрема і в "Лізі сміху", так що я не думаю, що будуть проблеми через відсутність Володимира Зеленського. Талановитих людей вистачає. Триває робота, тривають репетиції", — сказала OBOZREVATEL Ірина Побєдоносцева.За словами друга Володимира Зеленського, зірки "95 кварталу" Олександра Пікалова, вони вже готують нові жарти, зокрема і на наступного президента. А можливо, найближчим часом займуться і випуском чергового сезону "Слуги народу"."Це класна ідея, дещо у планах вже є. Але в найближчому майбутньому ви подивіться нові випуски "Кварталів", а потім вже і до фільмів дійдемо. Зараз у нас в авторському цеху такий дебош", — запевнив OBOZREVATEL Пікалов.Що стосується появи президента Зеленського на сцені "Кварталу", то Пікалов вважає, що це його справа."Це як він вирішить. Якщо він сам собі щось напише, то будь ласка, ми чекаємо", — пожартував артист.Також він порадив Зеленському найперше вирушити на передову."На мою думку, першим кроком Зеленського на посаді президента має бути візит на "передок". До хлопців, що перебувають на позиції і захищають нашу Батьківщину", — каже Пікалов.Що стосується бізнесу, то як обіцяв сам Зеленський, він збирається його залишити.Ще в січні кандидат у президенти продемонстрував документи про вихід з кіпрської компанії Green Family LTD, якій належить російська кінокомпанія "Грим Філмз". Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" заявили, що знайшли три російські компанії з виробництва фільмів, кінцевими власниками яких є Володимир Зеленський та його партнери. Одна з цих трьох компаній "Грим Філмз" отримувала прибуток з 2013-го по 2017 рік у Росії. У "Кварталі" заявили, що ця компанія отримувала роялті за показ фільмів, знятих ще до початку військових дій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію