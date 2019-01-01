Ріки отруйного фільтрату і смерті: мешканці Брища не хочуть сміттєзвалище-вбивцю в селі





Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо,



Депутат Княгининівської сільради Анна Войтюк розповіла, що на полігоні у Брищі склалася складна ситуація, однак у міськраді на проблеми майже не реагують.



«Або ваші відповідальні особи вам все не доносять, або ви певним чином нехтуєте нашими умовами і екологічним законодавством. У нас є старий закритий полігон і нова черга. Рекультивація старого мали провести у 2015 році, але її досі не зробили. Щодо нового полігону, то там стоять озера фільтрату. Те, що розказували ваші представники на телебаченні про те, що там можна рибу ловити, то пропоную всім поїхати. Це досить небезпечна речовина», - наголосила вона.



Анна Войтюк каже, що Луцькрада повинна шукати нову ділянку для ще одної черги полігону через те, що не вдається знайти точки дотику.

Громада розробила план дій, які повинні реалізовувати з міською радою. Зокрема, йдеться про рекультивацію старого полігону, вирішити питання збирання і утилізації фільтрату, який, до слова, зливають у лісосмугу і озеро, ліквідувати наслідки забруднення внаслідок несанкціонованого викиду фільтрату, забезпечити належну експлуатацію чинного полігону.



«У нас захворюваність зросла в два рази. Торік було 5 онкозахворювань і 5 смертей», - констатувала Анна Войтюк.



В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт зауважив, що проблема існує вже не перший рік, про неї знають і над її вирішенням працюють.



«Ми розуміємо, що це ненормально. Ми написали звернення на Кабмін, щоб там виділили кошти на обладнання для знезараження фільтрату. Ми не хочемо проблем. Ви правильно кажете, що хочете жити в нормальних умовах і ми цього хочемо», - сказав він.



За словами депутата Миколи Федіка, якщо проблему не вирішити, мешканці громади перекриватимуть дороги. Тому потрібно напрацювати певні пропозиції і не відкладати це, щоби уникнути екологічного лиха.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Княгининівської громади просять вирішити вкрай складну ситуацію зі сміттєзвалищем у Брищі.Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, сміттєзвалище у селі Брище знаходиться у жахливому стані . Місцеві мешканці обіцяють бунт, якщо ситуацію не вирішать.Депутат Княгининівської сільрадирозповіла, що на полігоні у Брищі склалася складна ситуація, однак у міськраді на проблеми майже не реагують.«Або ваші відповідальні особи вам все не доносять, або ви певним чином нехтуєте нашими умовами і екологічним законодавством. У нас є старий закритий полігон і нова черга. Рекультивація старого мали провести у 2015 році, але її досі не зробили. Щодо нового полігону, то там стоять озера фільтрату. Те, що розказували ваші представники на телебаченні про те, що там можна рибу ловити, то пропоную всім поїхати. Це досить небезпечна речовина», - наголосила вона.Анна Войтюк каже, що Луцькрада повинна шукати нову ділянку для ще одної черги полігону через те, що не вдається знайти точки дотику.Громада розробила план дій, які повинні реалізовувати з міською радою. Зокрема, йдеться про рекультивацію старого полігону, вирішити питання збирання і утилізації фільтрату, який, до слова, зливають у лісосмугу і озеро, ліквідувати наслідки забруднення внаслідок несанкціонованого викиду фільтрату, забезпечити належну експлуатацію чинного полігону.«У нас захворюваність зросла в два рази. Торік було 5 онкозахворювань і 5 смертей», - констатувала Анна Войтюк.В.о. мера Луцьказауважив, що проблема існує вже не перший рік, про неї знають і над її вирішенням працюють.«Ми розуміємо, що це ненормально. Ми написали звернення на Кабмін, щоб там виділили кошти на обладнання для знезараження фільтрату. Ми не хочемо проблем. Ви правильно кажете, що хочете жити в нормальних умовах і ми цього хочемо», - сказав він.За словами депутата, якщо проблему не вирішити, мешканці громади перекриватимуть дороги. Тому потрібно напрацювати певні пропозиції і не відкладати це, щоби уникнути екологічного лиха.

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