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Волинянин на Львівщині переїхав жінку

Волинянин на Львівщині переїхав жінку
Учора, 23 квітня, житель Волині на трасі «Львів-Луцьк» у Радехівському районі переїхав мешканку Жовківського району Львівщини.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Omega, 29-річний мешканець Волинської області, скоїв наїзд на пішохода, 37-річну мешканку Жовківського району. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Теги: Львів, Луцьк, аварія
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