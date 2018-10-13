Волинянин на Львівщині переїхав жінку
Сьогодні, 10:45
Учора, 23 квітня, житель Волині на трасі «Львів-Луцьк» у Радехівському районі переїхав мешканку Жовківського району Львівщини.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Omega, 29-річний мешканець Волинської області, скоїв наїзд на пішохода, 37-річну мешканку Жовківського району. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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Про це повідомляє поліція Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Omega, 29-річний мешканець Волинської області, скоїв наїзд на пішохода, 37-річну мешканку Жовківського району. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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