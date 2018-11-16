Волинські фермери та лучани проти «знесення» ярмарку біля РАЦСу

Волинські фермери просять продовжити дозвіл на функціонування ярмарку на проспекті Соборності, 20.Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, торгівля на цьому місці розпочалася, як спільний проект Луцької міської ради й асоціації фермерів 13 років тому на підставі меморандуму про співпрацю. Відтоді у вівторок та п’ятницю до обіду виробники агропродукціїГолова Асоціації фермерів Луцького районурозповів, що фермерський ярмарок заснували ще в 2007 році через «бардак» на Старому ринку. На сьогодні цей ярмарок – єдиний в Луцьку, який дозволяє фермерам самостійно продавати свою продукцію. У ньому беруть участь 62 фермери.«Щороку ми подавали заяву на продовження договору дії ярмарку. Чому ярмарок біля РАЦСу працює у вівторок і п’ятницю? Бо ми обирали дні, коли там не ведеться урочистості. Однак у відповіді міської ради йдеться, що ми заважаємо», - зауважив Галасун.Тому фермери Волині просять дати можливість працювати в рідному краї, а не десь за межами країни. До того ж, самі мешканці мікрорайону та Луцька в цілому також не хочуть, аби ярмарок від РАЦСу забрали.«До прикладу, з 6:30 до 11:00 ми продаємо півтонни молока. Люди знають що купляють і в кого купляють. Я не знаю, які справжні причини того, що ми заважаємо. Але точно не ті, про які йдеться у зверненні», - відзначив фермер.За словами депутата, ще його батько долучився до створення ярмарку і за 12 років не було жодних нарікань.«Не забирайте в людей можливість реалізовувати продукцію. Фермери привозять лише якісну продукцію. Давайте ми продумаємо і сплануємо більше точок для реалізації», - запропонував він.Депутаткаже, що цей ярмарок «розрісся» і тепер працює до 17:00, люди розвели стихійну торгівлю:«Однозначно є позитив, але річ у тім, що потрібно ввести обмеження у часі. Також треба врахувати думку мешканців, що живуть поряд з ярмарком».Заступник меразазначив, що у Луцьку є дві «точки» - на Глушець та на Соборності. Окрім того, є 30 місць для продажу молочної продукції.«Повірте, ми не можемо в кожному місці, де захочуть фермери, робити ярмарку. Давайте зробимо ярмарку на Глушець, де завжди зайнята лише четверта частина площі».Обраниця громадикаже, що деякі депутати «вибивають» це місце, адже поруч будують комплекс «Егоїст». Там невдовзі треба буде облаштовувати парковку. Тож вона закликала не ображати фермерів, відстоюючи свої інтереси.«Треба і лучанам, і ОТГ навчитися працювати спільно. У нас може бути дуже багато проектів. Нам треба сідати і разом працювати, а не «сьогодні я депутат і вибиваю місце для себе». Навчіться дивитися вперед», - закликала обраниця громади.