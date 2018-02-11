У Луцьку німець побив патрульного. ВІДЕО

У Луцьку іноземець, який побив патрульного, тепер може «сісти» на 5 років.Учора, 23 квітня, близько 23 години, екіпаж луцьких патрульних помітив на проспекті Волі водія таксі, який порушив ПДР, - пише патрульна поліція Волині.Коли патрульні спілкувались з чоловіком, до автомобіля підійшли двоє невідомих осіб з явними ознаками алкогольного сп'яніння, які поводились агресивно та вигукували нецензурну лайку.Один з чоловіків намагався відчинити двері службового автомобіля та потрапити всередину й сісти на водійське сидіння. Аби не допустити цього, патрульні застосували заходи фізичного примусу та одягли кайданки і доставили порушника у відділок поліції для складання адмінматеріалів.Однак у міськвідділі затриманий почав вигукувати образи в бік поліцейських та наніс одному з інспекторів удар в обличчя, чим спричинив тілесне ушкодження, попередньо – забій щоки та лоба.Після таких дій на місце викликали слідчого.Тепер 42-річному громадянину Німеччини, який проживає біля Луцька, загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Це карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.Також на нього склали протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору поліцейським.Патрульний звернувся до лікарні, наразі його життю й здоров’ю нічого не загрожує.