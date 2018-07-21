На Волині поїзд на смерть переїхав жінку

Учора, 23 квітня, поблизу села Переспа Ковельского району під колеса вантажного потяга, сполученням «Здолбунів-Ковель», потрапила 63-річна жінка.Про це повідомляє поліція Волині.Трагедія сталася по 17 годині. На місці події одразу ж прибула слідчо-оперативна група поліції.Попередньо встановили, що машиніст електровоза вантажного потягу, котрий рухався в напрямку з Ковеля до Здолбунова, помітив невідому особу, що лежала на залізничній колії й застосував екстрене гальмування. Однак, уникнути наїзду не вдалося.З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло померлої направили на проведення судово-медичної експертизи.Слідчі поліції Волині відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.