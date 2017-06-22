Луцька депутатка заявила про жорстку цензуру на «Аверсі» та в міськраді

Депутат Луцької міської радизаявила, що на телеканалі «Аверс» існує цензура щодо висвітлення роботи депутатів, які перебувають у меншості. Вирізають моменти й з трансляції сесії.Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.За словами Юлії Вусенко, депутати мають не так багато можливостей говорити зі своїми виборцями, однак і ці можливості «вирізають».Так, під час одного з ефірів на «Аверсі» вирізали її слова. До того ж, з телеканалом взагалі на той час не був заключений договір, тому на яких підставах туди запросили обранців громади – невідомо.«Також зникають і деякі моменти з трансляції сесії міської ради. Лютнева сесія втратила 40 хвилин і це було неодноразово. Якщо ми почнемо вирізати моменти з трансляції сесії, то давайте вже спочатку показувати гімн і одразу завершувати на ньому», - зауважила вона.Також вона нагадала позицію радника мера, який раніше вважав висвітлення роботи міськради «брежнівською епохою», а тепер «світиться» на телебаченні чи не щодня.Натомість Ігор Поліщук каже, що жодного разу не було якихось заборон щодо виступів на «Аверсі», туди запрошують всіх, однак Юлія Вусенко агітувала під час програми і цей момент вирізали.«Через отакі дешеві скандальчики депутати будуть позбавлені можливості ходити щовівторка на події і висловлювати свою позицію», - вважає він.Депутат Павло Данильчук відзначив, що раніше проблем з ефірами не було, однак на сьогодні контракт з «Аверсом» не заключили.«Питання про підсумки проведення першого туру президентських виборів сформувала команда «Аверсу», а не депутати. Ми обговорювали двох кандидатів. Тому те, що Юлію Вусенко вирізали, - це є цензура. Всі депутати виступили, але вирізали чомусь однобоко. Скандалів на тому ефірі не було, тому це є ненормально. Давайте працювати публічно», - закликав він.В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт заявив, що моменти з сесії ніхто не вирізає, а під час телеефіру звучали оцінки кандидатам у Президенти, що заборонено законом.«Дурь кожного треба, щоб люди бачили і не треба нічого вирізати», - звернувся Пустовіт до працівників міськради.