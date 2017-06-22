Луцька депутатка заявила про жорстку цензуру на «Аверсі» та в міськраді
Сьогодні, 11:29
Депутат Луцької міської ради Юлія Вусенко заявила, що на телеканалі «Аверс» існує цензура щодо висвітлення роботи депутатів, які перебувають у меншості. Вирізають моменти й з трансляції сесії.
Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.
За словами Юлії Вусенко, депутати мають не так багато можливостей говорити зі своїми виборцями, однак і ці можливості «вирізають».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Проукропівський телеканал вирізав з ефіру мій виступ», - депутатка Луцькради. ВІДЕО
Так, під час одного з ефірів на «Аверсі» вирізали її слова. До того ж, з телеканалом взагалі на той час не був заключений договір, тому на яких підставах туди запросили обранців громади – невідомо.
«Також зникають і деякі моменти з трансляції сесії міської ради. Лютнева сесія втратила 40 хвилин і це було неодноразово. Якщо ми почнемо вирізати моменти з трансляції сесії, то давайте вже спочатку показувати гімн і одразу завершувати на ньому», - зауважила вона.
Також вона нагадала позицію радника мера Ігоря Поліщука, який раніше вважав висвітлення роботи міськради «брежнівською епохою», а тепер «світиться» на телебаченні чи не щодня.
Натомість Ігор Поліщук каже, що жодного разу не було якихось заборон щодо виступів на «Аверсі», туди запрошують всіх, однак Юлія Вусенко агітувала під час програми і цей момент вирізали.
«Через отакі дешеві скандальчики депутати будуть позбавлені можливості ходити щовівторка на події і висловлювати свою позицію», - вважає він.
Депутат Павло Данильчук відзначив, що раніше проблем з ефірами не було, однак на сьогодні контракт з «Аверсом» не заключили.
«Питання про підсумки проведення першого туру президентських виборів сформувала команда «Аверсу», а не депутати. Ми обговорювали двох кандидатів. Тому те, що Юлію Вусенко вирізали, - це є цензура. Всі депутати виступили, але вирізали чомусь однобоко. Скандалів на тому ефірі не було, тому це є ненормально. Давайте працювати публічно», - закликав він.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт заявив, що моменти з сесії ніхто не вирізає, а під час телеефіру звучали оцінки кандидатам у Президенти, що заборонено законом.
«Дурь кожного треба, щоб люди бачили і не треба нічого вирізати», - звернувся Пустовіт до працівників міськради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.
За словами Юлії Вусенко, депутати мають не так багато можливостей говорити зі своїми виборцями, однак і ці можливості «вирізають».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Проукропівський телеканал вирізав з ефіру мій виступ», - депутатка Луцькради. ВІДЕО
Так, під час одного з ефірів на «Аверсі» вирізали її слова. До того ж, з телеканалом взагалі на той час не був заключений договір, тому на яких підставах туди запросили обранців громади – невідомо.
«Також зникають і деякі моменти з трансляції сесії міської ради. Лютнева сесія втратила 40 хвилин і це було неодноразово. Якщо ми почнемо вирізати моменти з трансляції сесії, то давайте вже спочатку показувати гімн і одразу завершувати на ньому», - зауважила вона.
Також вона нагадала позицію радника мера Ігоря Поліщука, який раніше вважав висвітлення роботи міськради «брежнівською епохою», а тепер «світиться» на телебаченні чи не щодня.
Натомість Ігор Поліщук каже, що жодного разу не було якихось заборон щодо виступів на «Аверсі», туди запрошують всіх, однак Юлія Вусенко агітувала під час програми і цей момент вирізали.
«Через отакі дешеві скандальчики депутати будуть позбавлені можливості ходити щовівторка на події і висловлювати свою позицію», - вважає він.
Депутат Павло Данильчук відзначив, що раніше проблем з ефірами не було, однак на сьогодні контракт з «Аверсом» не заключили.
«Питання про підсумки проведення першого туру президентських виборів сформувала команда «Аверсу», а не депутати. Ми обговорювали двох кандидатів. Тому те, що Юлію Вусенко вирізали, - це є цензура. Всі депутати виступили, але вирізали чомусь однобоко. Скандалів на тому ефірі не було, тому це є ненормально. Давайте працювати публічно», - закликав він.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт заявив, що моменти з сесії ніхто не вирізає, а під час телеефіру звучали оцінки кандидатам у Президенти, що заборонено законом.
«Дурь кожного треба, щоб люди бачили і не треба нічого вирізати», - звернувся Пустовіт до працівників міськради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як самостійно розмитнити авто з-за кордону: поради від фахівця*
Сьогодні, 11:36
У Луцьку знесли хлібний кіоск і халабуду
Сьогодні, 11:31
Луцька депутатка заявила про жорстку цензуру на «Аверсі» та в міськраді
Сьогодні, 11:29
У Німеччині фанати закидали поле великодніми яйцями
Сьогодні, 11:19
Як навчаються у луцьких школах з мультибордами. ФОТО
Сьогодні, 11:09