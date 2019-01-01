Поблизу Луцька продають таунхауси зі знижкою*





Про це повідомляє видання «



Спецпропозиція діє на таунхауси з наповненням типу «Сімейний». Їхня площа становить 127, 18 м². Також можна купити житло зараз, а виплачувати гроші за нього протягом року.



Такі помешкання матимуть стяжку, штукартурку, теплу підлогу, розведені всі комунікації, сигналізацію.

«Струмочок» – це унікальний житловий комплекс. Щоб уявити, яким він буде красивим, у будівельній компанії розробили не тільки проект (



Також забудовник запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом (



Побачити фотозвіт з будівництва можна



А ось і відео з будівельного майданчика, зняте з висоти:



Про інші акційні пропозиції від будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатись



Як придбати таунхаус?



Телефон: 096 030 20 10



Адреса відділів продажу в Луцьку:



вул. Цегельна, 28



вул. Коперника, 13 в



Сайт:



Facebook:



Instagram:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» пропонує скористатись чудовою нагодою: придбати таунхаус у житловому комплексі «Струмочок» та отримати знижку.Про це повідомляє видання « Перший ».Спецпропозиція діє на таунхауси з наповненням типу. Їхня площа становить 127, 18 м². Також можна купити житло зараз, а виплачувати гроші за нього протягом року.Такі помешкання матимуть стяжку, штукартурку, теплу підлогу, розведені всі комунікації, сигналізацію.– це унікальний житловий комплекс. Щоб уявити, яким він буде красивим, у будівельній компанії розробили не тільки проект ( глянути можна тут ), а ще й зробили макет ( дивіться тут ) та змоделювали відео:Також забудовник запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом ( клікніть сюди ).Побачити фотозвіт з будівництва можна тут А ось і відео з будівельного майданчика, зняте з висоти:Про інші акційні пропозиції від будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатись тут Телефон: 096 030 20 10Адреса відділів продажу в Луцьку:вул. Цегельна, 28вул. Коперника, 13 вСайт: www.investor.lutsk.ua Facebook: facebook.com/investorlutsk Instagram: bud.investor

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію