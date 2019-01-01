Поблизу Луцька продають таунхауси зі знижкою*
Сьогодні, 12:25
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує скористатись чудовою нагодою: придбати таунхаус у житловому комплексі «Струмочок» та отримати знижку.
Про це повідомляє видання «Перший».
Спецпропозиція діє на таунхауси з наповненням типу «Сімейний». Їхня площа становить 127, 18 м². Також можна купити житло зараз, а виплачувати гроші за нього протягом року.
Такі помешкання матимуть стяжку, штукартурку, теплу підлогу, розведені всі комунікації, сигналізацію.
глянути можна тут), а ще й зробили макет (дивіться тут) та змоделювали відео:
Також забудовник запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом (клікніть сюди).
Побачити фотозвіт з будівництва можна тут.
А ось і відео з будівельного майданчика, зняте з висоти:
Про інші акційні пропозиції від будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатись тут.
Як придбати таунхаус?
Телефон: 096 030 20 10
Адреса відділів продажу в Луцьку:
вул. Цегельна, 28
вул. Коперника, 13 в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Про це повідомляє видання «Перший».
Спецпропозиція діє на таунхауси з наповненням типу «Сімейний». Їхня площа становить 127, 18 м². Також можна купити житло зараз, а виплачувати гроші за нього протягом року.
Такі помешкання матимуть стяжку, штукартурку, теплу підлогу, розведені всі комунікації, сигналізацію.
глянути можна тут), а ще й зробили макет (дивіться тут) та змоделювали відео:
Також забудовник запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом (клікніть сюди).
Побачити фотозвіт з будівництва можна тут.
А ось і відео з будівельного майданчика, зняте з висоти:
Про інші акційні пропозиції від будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатись тут.
Як придбати таунхаус?
Телефон: 096 030 20 10
Адреса відділів продажу в Луцьку:
вул. Цегельна, 28
вул. Коперника, 13 в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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