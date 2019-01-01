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Поблизу Луцька продають таунхауси зі знижкою*

Поблизу Луцька продають таунхауси зі знижкою*
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує скористатись чудовою нагодою: придбати таунхаус у житловому комплексі «Струмочок» та отримати знижку.

Про це повідомляє видання «Перший».

Спецпропозиція діє на таунхауси з наповненням типу «Сімейний». Їхня площа становить 127, 18 м². Також можна купити житло зараз, а виплачувати гроші за нього протягом року.

Такі помешкання матимуть стяжку, штукартурку, теплу підлогу, розведені всі комунікації, сигналізацію.
Поблизу Луцька продають таунхауси зі знижкою*
«Струмочок» – це унікальний житловий комплекс. Щоб уявити, яким він буде красивим, у будівельній компанії розробили не тільки проект (глянути можна тут), а ще й зробили макет (дивіться тут) та змоделювали відео:

Поблизу Луцька продають таунхауси зі знижкою*

Також забудовник запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом (клікніть сюди).

Побачити фотозвіт з будівництва можна тут.

А ось і відео з будівельного майданчика, зняте з висоти:

Про інші акційні пропозиції від будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатись тут.

Як придбати таунхаус?

Телефон: 096 030 20 10

Адреса відділів продажу в Луцьку:

вул. Цегельна, 28

вул. Коперника, 13 в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор, Струмочок, Струмівка, ЖК
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