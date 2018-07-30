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У Луцьку викрили підпільну «наливайку», де жінка торгувала сурогатом

У Луцьку викрили підпільну «наливайку», де жінка торгувала сурогатом
У Луцьку викрили "точку" продажу сурогату і продавчиню, яка вночі продавала в магазині алкоголь.

Про це повідомляють на сторінці муніципалів у facebook.

Так, сьогодні вранці, 24 квітня, інспекторами департаменту муніципальної варти біля будинку на вулиці Володимирська, 11 знайшли жінку, яка торгувала з рук сурогатом.

За таке правопорушення жінка нестиме відповідальність передбачену ч.3 ст. 156 КУпАП, а це штраф від 3400 до 10200 гривень.

А за продаж алкоголю у заборонений час, на продавчиню магазину «Продукти», який розміщений на бульварі Дружби Народів, 2 склали адмінпротокол.

У Луцьку викрили підпільну «наливайку», де жінка торгувала сурогатом
У Луцьку викрили підпільну «наливайку», де жінка торгувала сурогатом
У Луцьку викрили підпільну «наливайку», де жінка торгувала сурогатом

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Теги: алкоголь, сурогат
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Коментарі 3
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ця точка вже працює років 20 і так ніхто не може її закрити
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Скільки її можна викривати? Пора вже закривати! Нічого не міняється, окрім дати поданої інформації.
Ось так, із року в рік, із місяця в місяць працює муніципальна варта Луцька. Одних і тих самих порушників викривають, протоколи складають... А за день- другий «точки» продажу сурогату знову працюють, аж гай шумить.
Відповісти
Скільки її можна викривати? Пора вже закривати! Нічого не міняється, окрім дати поданої інформації.
Ось так, із року в рік, із місяця в місяць працює муніципальна варта Луцька. Одних і тих самих порушників викривають, протоколи складають... А за день- другий «точки» продажу сурогату знову працюють, аж гай шумить.
Відповісти
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