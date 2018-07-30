У Луцьку викрили підпільну «наливайку», де жінка торгувала сурогатом

У Луцьку викрили "точку" продажу сурогату і продавчиню, яка вночі продавала в магазині алкоголь.Про це повідомляють на сторінці муніципалів у facebook.Так, сьогодні вранці, 24 квітня, інспекторами департаменту муніципальної варти біля будинку на вулиці Володимирська, 11 знайшли жінку, яка торгувала з рук сурогатом.За таке правопорушення жінка нестиме відповідальність передбачену ч.3 ст. 156 КУпАП, а це штраф від 3400 до 10200 гривень.А за продаж алкоголю у заборонений час, на продавчиню магазину «Продукти», який розміщений на бульварі Дружби Народів, 2 склали адмінпротокол.