У Луцьку викрили підпільну «наливайку», де жінка торгувала сурогатом
Сьогодні, 14:12
У Луцьку викрили "точку" продажу сурогату і продавчиню, яка вночі продавала в магазині алкоголь.
Про це повідомляють на сторінці муніципалів у facebook.
Так, сьогодні вранці, 24 квітня, інспекторами департаменту муніципальної варти біля будинку на вулиці Володимирська, 11 знайшли жінку, яка торгувала з рук сурогатом.
За таке правопорушення жінка нестиме відповідальність передбачену ч.3 ст. 156 КУпАП, а це штраф від 3400 до 10200 гривень.
А за продаж алкоголю у заборонений час, на продавчиню магазину «Продукти», який розміщений на бульварі Дружби Народів, 2 склали адмінпротокол.
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Про це повідомляють на сторінці муніципалів у facebook.
Так, сьогодні вранці, 24 квітня, інспекторами департаменту муніципальної варти біля будинку на вулиці Володимирська, 11 знайшли жінку, яка торгувала з рук сурогатом.
За таке правопорушення жінка нестиме відповідальність передбачену ч.3 ст. 156 КУпАП, а це штраф від 3400 до 10200 гривень.
А за продаж алкоголю у заборонений час, на продавчиню магазину «Продукти», який розміщений на бульварі Дружби Народів, 2 склали адмінпротокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Ось так, із року в рік, із місяця в місяць працює муніципальна варта Луцька. Одних і тих самих порушників викривають, протоколи складають... А за день- другий «точки» продажу сурогату знову працюють, аж гай шумить.
Ось так, із року в рік, із місяця в місяць працює муніципальна варта Луцька. Одних і тих самих порушників викривають, протоколи складають... А за день- другий «точки» продажу сурогату знову працюють, аж гай шумить.