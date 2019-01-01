Розшукують волинянку, яка пішла в ліс і не повернулась
Сьогодні, 11:54
Поліція Волині розшукує 75-річну Схабовську Ганну Никодимівну, яка зникла 18 вересня 2018 року.
Про це інформує Маневицьке ВП ГУНП у Волинській області.
Жінка, уродженка села Луківка Ковельського р-н., та жителька вул. Комарова 25/1 селища Маневичі.
Зазначається, що 18 вересня минулого року близько 17:00 години вона залишила своє місце проживання та пішла у ліс.
На даний час її місце знаходження залишається не відомим.
Прикмети: Зріст близько160-165 см, худорлявої тіло будови, обличчя бліде овальне, очі світлі, волосся коротке світло русе.
У разі отримання будь якої інформації про можливе місцезнаходження гр. Схабовської Г.Н. прошу повідомити на нашу адресу за телефонами:
068-0497907; – о\у Сахарчук Д.В.
096-6514160; - о/у Оксенюк Н.С.
8(03376) 2-17-96 -сектор кримінальної поліції
2-14-89 – начальник кримінальної поліції;
2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП
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Про це інформує Маневицьке ВП ГУНП у Волинській області.
Жінка, уродженка села Луківка Ковельського р-н., та жителька вул. Комарова 25/1 селища Маневичі.
Зазначається, що 18 вересня минулого року близько 17:00 години вона залишила своє місце проживання та пішла у ліс.
На даний час її місце знаходження залишається не відомим.
Прикмети: Зріст близько160-165 см, худорлявої тіло будови, обличчя бліде овальне, очі світлі, волосся коротке світло русе.
У разі отримання будь якої інформації про можливе місцезнаходження гр. Схабовської Г.Н. прошу повідомити на нашу адресу за телефонами:
068-0497907; – о\у Сахарчук Д.В.
096-6514160; - о/у Оксенюк Н.С.
8(03376) 2-17-96 -сектор кримінальної поліції
2-14-89 – начальник кримінальної поліції;
2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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