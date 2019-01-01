Розшукують волинянку, яка пішла в ліс і не повернулась

Поліція Волині розшукує 75-річну, яка зникла 18 вересня 2018 року.Про це інформує Маневицьке ВП ГУНП у Волинській області.Жінка, уродженка села Луківка Ковельського р-н., та жителька вул. Комарова 25/1 селища Маневичі.Зазначається, що 18 вересня минулого року близько 17:00 години вона залишила своє місце проживання та пішла у ліс.На даний час її місце знаходження залишається не відомим.Прикмети: Зріст близько160-165 см, худорлявої тіло будови, обличчя бліде овальне, очі світлі, волосся коротке світло русе.У разі отримання будь якої інформації про можливе місцезнаходження гр. Схабовської Г.Н. прошу повідомити на нашу адресу за телефонами:068-0497907; – о\у Сахарчук Д.В.096-6514160; - о/у Оксенюк Н.С.8(03376) 2-17-96 -сектор кримінальної поліції2-14-89 – начальник кримінальної поліції;2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП