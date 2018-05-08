Через вибух в котельні на «Луцьктепло» відправлять перевірку





Про це йдеться у розпоряджені Григорія Пустовіта від 24 квітня опублікованому на сайті Луцької міської ради.



Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Загородній,



Уже згодом,



"Управлінню з питань праці створити комісію щодо проведення обстеження котельні ДКП “Луцьктепло”, яка знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Загородня, 3а, з приводу дотримання законодавства про охорону праці при здійсненні її експлуатації", - йдеться у документі.



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