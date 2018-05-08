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Через вибух в котельні на «Луцьктепло» відправлять перевірку

Через вибух в котельні на «Луцьктепло» відправлять перевірку
Котельню ДКП “Луцьктепло” на вулиці Загородній, де стався вибух, перевірить спеціальна комісія.

Про це йдеться у розпоряджені Григорія Пустовіта від 24 квітня опублікованому на сайті Луцької міської ради.

Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Загородній, вибухнув котел на котельні державного комунального підприємства "Луцьктепло". Відомо, що вибух стався під час розпалювання котла.

Уже згодом, на підприємстві прокоментували ситуацію з вибухом котла на одній із котелень, вказавши що у результаті інциденту ніхто не постраждав.

"Управлінню з питань праці створити комісію щодо проведення обстеження котельні ДКП “Луцьктепло”, яка знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Загородня, 3а, з приводу дотримання законодавства про охорону праці при здійсненні її експлуатації", - йдеться у документі.

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Теги: котельня, вибух, Луцьктепло
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