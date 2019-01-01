Жорстоке побиття громадського діяча у Луцьку: поліція шукає свідків інциденту

Ігоря Кінаха, сім’ї якого нещодавно



Інцидент трапився 23 квітня близько 23:10. Лучан, які бачили підозрілих осіб в тому районі просять повідомити про це поліцію, - пишуть



Про це повідомила його дружина Яна Чуріна.



З її слів, чоловік йшов додому від автостоянки, яка знаходиться в районі мосту поблизу повороту на вулицю Рівненську. Побиття відбулось на залізничних коліях, в той час чоловік говорив з дружиною по телефону.



Нападників було декілька, били, ймовірно, битою або арматурою. В чоловіка зламаний череп, вибиті зуби, численні забої. Наразі його оперують, є загроза життю Ігоря Кінаха.



Всіх, хто міг бачити підозрілих осіб у вищезгаданому районі в період з 22:40 по 23:30 просять повідомити поліцію за номером 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадського діяча, сім’ї якого нещодавно спалили два автомобілі жорстоко побили в районі вулиці Карпенка-Карого, що у Луцьку.Інцидент трапився 23 квітня близько 23:10. Лучан, які бачили підозрілих осіб в тому районі просять повідомити про це поліцію, - пишуть Волинські новини Про це повідомила його дружинаЗ її слів, чоловік йшов додому від автостоянки, яка знаходиться в районі мосту поблизу повороту на вулицю Рівненську. Побиття відбулось на залізничних коліях, в той час чоловік говорив з дружиною по телефону.Нападників було декілька, били, ймовірно, битою або арматурою. В чоловіка зламаний череп, вибиті зуби, численні забої. Наразі його оперують, є загроза життю Ігоря Кінаха.Всіх, хто міг бачити підозрілих осіб у вищезгаданому районі в період з 22:40 по 23:30 просять повідомити поліцію за номером 102.

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