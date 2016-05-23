Зниження ціни на газ з 1 травня може бути не останнім, – Гройсман

Володимир Гройсман заявив, що зниження ціни на газ на 300 гривень з 1 травня може бути не останнім.



Про це повідомляє видання «



Про це він сказав під час засідання уряду у середу.



«На минулому засіданні уряду я сказав, що якщо «Нафтогаз» не зменшить ціну на газ, виходячи з того, що ринкова ціна знизилась, то я запропоную уряду звільнити голову правління «Нафтогазу» (Андрія Коболєва - ЕП)», - сказав Гройсман.



«В понеділок НАК заявив, що вони зменшують з першого травня на 300 гривень ціну за тисячу кубів. Я думаю, що це не останнє зниження, ринки показують зниження. І далі будемо дивитися, як відкрито буде діяти «Нафтогаз», - додав він.



Нагадаємо, що 22 квітня «Нафтогаз» заявив, що компанія спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 гривень за тисячу кубів (кінцева роздрібна ціна).



23 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зниження «Нафтогазом України» ціни на газ на 300 гривень за тисячу кубів з травня є гарним початком для подальших знижень.



Раніше прем'єр пригрозив відставкою голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву в разі відмови компанії знизити ціну на газ, що відпускається для потреб населення.



У середу зранку команда Володимира Зеленського закликала «Нафтогаз» та Кабмін провести консультації з МВФ та, «замість запланованого підвищення, вийти на відповідне пониження ціни газу для населення із 1 травня».



При цьому жодних деталей або коментарів щодо ухваленого напередодні рішення «Нафтогазу» у Зе!команді не надали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем’єр-міністрзаявив, що зниження ціни на газ на 300 гривень з 1 травня може бути не останнім.Про це повідомляє видання « Економічна правда ».Про це він сказав під час засідання уряду у середу.«На минулому засіданні уряду я сказав, що якщо «Нафтогаз» не зменшить ціну на газ, виходячи з того, що ринкова ціна знизилась, то я запропоную уряду звільнити голову правління «Нафтогазу» (- ЕП)», - сказав Гройсман.«В понеділок НАК заявив, що вони зменшують з першого травня на 300 гривень ціну за тисячу кубів. Я думаю, що це не останнє зниження, ринки показують зниження. І далі будемо дивитися, як відкрито буде діяти «Нафтогаз», - додав він.Нагадаємо, що 22 квітня «Нафтогаз» заявив, що компанія спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 гривень за тисячу кубів (кінцева роздрібна ціна).23 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зниження «Нафтогазом України» ціни на газ на 300 гривень за тисячу кубів з травня є гарним початком для подальших знижень.Раніше прем'єр пригрозив відставкою голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву в разі відмови компанії знизити ціну на газ, що відпускається для потреб населення.У середу зранку команда Володимира Зеленського закликала «Нафтогаз» та Кабмін провести консультації з МВФ та, «замість запланованого підвищення, вийти на відповідне пониження ціни газу для населення із 1 травня».При цьому жодних деталей або коментарів щодо ухваленого напередодні рішення «Нафтогазу» у Зе!команді не надали.

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