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Зниження ціни на газ з 1 травня може бути не останнім, – Гройсман

Зниження ціни на газ з 1 травня може бути не останнім, – Гройсман
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зниження ціни на газ на 300 гривень з 1 травня може бути не останнім.

Про це повідомляє видання «Економічна правда».

Про це він сказав під час засідання уряду у середу.

«На минулому засіданні уряду я сказав, що якщо «Нафтогаз» не зменшить ціну на газ, виходячи з того, що ринкова ціна знизилась, то я запропоную уряду звільнити голову правління «Нафтогазу» (Андрія Коболєва - ЕП)», - сказав Гройсман.

«В понеділок НАК заявив, що вони зменшують з першого травня на 300 гривень ціну за тисячу кубів. Я думаю, що це не останнє зниження, ринки показують зниження. І далі будемо дивитися, як відкрито буде діяти «Нафтогаз», - додав він.

Нагадаємо, що 22 квітня «Нафтогаз» заявив, що компанія спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 гривень за тисячу кубів (кінцева роздрібна ціна).

23 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зниження «Нафтогазом України» ціни на газ на 300 гривень за тисячу кубів з травня є гарним початком для подальших знижень.

Раніше прем'єр пригрозив відставкою голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву в разі відмови компанії знизити ціну на газ, що відпускається для потреб населення.

У середу зранку команда Володимира Зеленського закликала «Нафтогаз» та Кабмін провести консультації з МВФ та, «замість запланованого підвищення, вийти на відповідне пониження ціни газу для населення із 1 травня».

При цьому жодних деталей або коментарів щодо ухваленого напередодні рішення «Нафтогазу» у Зе!команді не надали.

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Теги: Гройсман, газ, ціни
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