40-річного волинянина зловили з наркотиками посеред вулиці





Як повідомили у поліції, при поверхневому огляду у чоловіка знайшли згорток паперу, в якому знаходилася підозріла порошкоподібна речовина білого кольору, - пише



Буде проведена експертиза. Якщо виясниться, що вилучена у чоловіка речовина – це наркотичний засіб, то відкриють кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-го квітня близько першої години ночі на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському правоохоронці затримали 40-літнього місцевого мешканця.Як повідомили у поліції, при поверхневому огляду у чоловіка знайшли згорток паперу, в якому знаходилася підозріла порошкоподібна речовина білого кольору, - пише Буг Буде проведена експертиза. Якщо виясниться, що вилучена у чоловіка речовина – це наркотичний засіб, то відкриють кримінальне провадження.

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