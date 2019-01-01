40-річного волинянина зловили з наркотиками посеред вулиці
Сьогодні, 20:15
24-го квітня близько першої години ночі на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському правоохоронці затримали 40-літнього місцевого мешканця.
Як повідомили у поліції, при поверхневому огляду у чоловіка знайшли згорток паперу, в якому знаходилася підозріла порошкоподібна речовина білого кольору, - пише Буг.
Буде проведена експертиза. Якщо виясниться, що вилучена у чоловіка речовина – це наркотичний засіб, то відкриють кримінальне провадження.
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Як повідомили у поліції, при поверхневому огляду у чоловіка знайшли згорток паперу, в якому знаходилася підозріла порошкоподібна речовина білого кольору, - пише Буг.
Буде проведена експертиза. Якщо виясниться, що вилучена у чоловіка речовина – це наркотичний засіб, то відкриють кримінальне провадження.
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