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40-річного волинянина зловили з наркотиками посеред вулиці

40-річного волинянина зловили з наркотиками посеред вулиці
24-го квітня близько першої години ночі на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському правоохоронці затримали 40-літнього місцевого мешканця.

Як повідомили у поліції, при поверхневому огляду у чоловіка знайшли згорток паперу, в якому знаходилася підозріла порошкоподібна речовина білого кольору, - пише Буг.

Буде проведена експертиза. Якщо виясниться, що вилучена у чоловіка речовина – це наркотичний засіб, то відкриють кримінальне провадження.

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Теги: Володимир, наркотики
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