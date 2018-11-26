Луцьк отримав майже 5 мільйонів для «першачків»





Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради. Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що місту надійшли субвенція 4,6 мільйона гривень на функціонування Нової української школи.



Так, 4 мільйони 120 тисяч гривень планують витратити на придбання меблів та дидактичних матеріалів для учнів перших класів, решту коштів – на закупівлю мультимедійного обладнання.

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