Луцьк отримав майже 5 мільйонів для «першачків»
Сьогодні, 18:00
Луцьк отримав субвенцію на потреби Нової української школи.
Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради. Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що місту надійшли субвенція 4,6 мільйона гривень на функціонування Нової української школи.
Так, 4 мільйони 120 тисяч гривень планують витратити на придбання меблів та дидактичних матеріалів для учнів перших класів, решту коштів – на закупівлю мультимедійного обладнання.
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Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради. Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що місту надійшли субвенція 4,6 мільйона гривень на функціонування Нової української школи.
Так, 4 мільйони 120 тисяч гривень планують витратити на придбання меблів та дидактичних матеріалів для учнів перших класів, решту коштів – на закупівлю мультимедійного обладнання.
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