Щоб не смерділо: біля Луцька хочуть почистити очисні споруди

У селищі Липляни пропонують почистити очисні споруди, аби з приходом тепла у місті знову не тхнуло.Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.Депутатзапропонував виділити з вільних залишків 1,5 мільйона «Луцькводоканалу» для початку робіт. До того ж, підприємство подало заявку на фінансування робіт за державні кошти. Однак таку пропозицію обранці громади не підтримали.«Там смердить. Зараз йдуть через верх відходи і все зливається у Стир», - відзначив Павло Данильчук.Натомістьзапропонував для початку виділити 300 тисяч гривень. Бльшість депутатів проголосували «за».