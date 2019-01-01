Молодий чоловік помер в автомобілі патрульних у Сумах





Як повідомили



Заявник повідомив, що його знайомий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не хоче залишати його гараж, поводиться неадекватно та розкидає речі у приміщенні.



«Інспектори оперативно прибули на місце. Події описані заявником підтвердилися. Побачивши поліцейських, громадянин сховався від них під автомобіль «УАЗ», що стояв у гаражі. Правоохоронці намагалися встановити контакт з чоловіком, але, окрім свого імені, він взагалі нічого не говорив. Патрульні дістали його з-під авто», – йдеться у повідомленні.



Як стало відомо зі слів заявника, його товариш має психічні розлади та, ймовірно, перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. Патрульні викликали на місце події бригаду психіатричної швидкої допомоги та вивели громадянина на вулицю.



Однак стан чоловіка погіршився. У нього уповільнилося дихання, після чого він почав втрачати свідомість. Патрульні викликали на місце швидку медичну допомогу.



«Не гаючи часу, поліцейські вирішили транспортувати громадянина до службового авто та їхати назустріч «швидкій». За 500 метрів поліцейські зустріли карету швидкої медичної допомоги. На жаль, медики констатували смерть чоловіка», – зазначається у повідомленні.



На місце події прибуло керівництво управління патрульної поліції, Головного управління Нацполіції в області, а також працівники Департаменту внутрішньої безпеки, відділку поліції, міської прокуратури та Державного бюро розслідувань.



«За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумах 29-річний чоловік, який помер в автомобілі патрульних, мав психічні розлади та на момент інциденту перебував у стані алкогольного сп’яніння.Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Сумської області, 23 квітня близько 21:00 у Сумах екіпаж патрульної поліції отримав інформацію про правопорушення.Заявник повідомив, що його знайомий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не хоче залишати його гараж, поводиться неадекватно та розкидає речі у приміщенні.«Інспектори оперативно прибули на місце. Події описані заявником підтвердилися. Побачивши поліцейських, громадянин сховався від них під автомобіль «УАЗ», що стояв у гаражі. Правоохоронці намагалися встановити контакт з чоловіком, але, окрім свого імені, він взагалі нічого не говорив. Патрульні дістали його з-під авто», – йдеться у повідомленні.Як стало відомо зі слів заявника, його товариш має психічні розлади та, ймовірно, перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. Патрульні викликали на місце події бригаду психіатричної швидкої допомоги та вивели громадянина на вулицю.Однак стан чоловіка погіршився. У нього уповільнилося дихання, після чого він почав втрачати свідомість. Патрульні викликали на місце швидку медичну допомогу.«Не гаючи часу, поліцейські вирішили транспортувати громадянина до службового авто та їхати назустріч «швидкій». За 500 метрів поліцейські зустріли карету швидкої медичної допомоги. На жаль, медики констатували смерть чоловіка», – зазначається у повідомленні.На місце події прибуло керівництво управління патрульної поліції, Головного управління Нацполіції в області, а також працівники Департаменту внутрішньої безпеки, відділку поліції, міської прокуратури та Державного бюро розслідувань.«За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

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