На Рівненщині горів один з найбільших природних заповідників України. ВІДЕО
Сьогодні, 14:38
На Рівненщині поблизу Старого села, що у Рокитнівському районі, зайнявся природний заповідник.
Про це повідомляє «24канал».
Попередня причина – випалювання сухої трави, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Тодорчук, засновник гуманістичного руху UAnimals.
«Тварини гинуть живцем, зникає природа, а цих людей, здається, нічого не змінить», – написав активіст.
Інформацію про факт та причини пожежі підтвердила й речниця обласного управління лісомисливського господарства Світлана Горошко.
Згодом вона повідомила, що станом на 12:00 пожежу локалізували. Силам державної лісової охорони вдалося приборкати вогонь.
Зазначимо, що для цього залучили 3 пожежні автомобілі, трактор, 40 працівників лісового господарства, також допомагали місцеві жителі. Приблизна площа загоряння – 1,9 гектара.
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Про це повідомляє «24канал».
Попередня причина – випалювання сухої трави, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Тодорчук, засновник гуманістичного руху UAnimals.
«Тварини гинуть живцем, зникає природа, а цих людей, здається, нічого не змінить», – написав активіст.
Інформацію про факт та причини пожежі підтвердила й речниця обласного управління лісомисливського господарства Світлана Горошко.
Згодом вона повідомила, що станом на 12:00 пожежу локалізували. Силам державної лісової охорони вдалося приборкати вогонь.
Зазначимо, що для цього залучили 3 пожежні автомобілі, трактор, 40 працівників лісового господарства, також допомагали місцеві жителі. Приблизна площа загоряння – 1,9 гектара.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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