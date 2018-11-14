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На Рівненщині горів один з найбільших природних заповідників України. ВІДЕО

На Рівненщині горів один з найбільших природних заповідників України. ВІДЕО
На Рівненщині поблизу Старого села, що у Рокитнівському районі, зайнявся природний заповідник.

Про це повідомляє «24канал».

Попередня причина – випалювання сухої трави, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Тодорчук, засновник гуманістичного руху UAnimals.
«Тварини гинуть живцем, зникає природа, а цих людей, здається, нічого не змінить», – написав активіст.

Інформацію про факт та причини пожежі підтвердила й речниця обласного управління лісомисливського господарства Світлана Горошко.

Згодом вона повідомила, що станом на 12:00 пожежу локалізували. Силам державної лісової охорони вдалося приборкати вогонь.

Зазначимо, що для цього залучили 3 пожежні автомобілі, трактор, 40 працівників лісового господарства, також допомагали місцеві жителі. Приблизна площа загоряння – 1,9 гектара.

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Теги: заповідник, пожежа, Рівненщина
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