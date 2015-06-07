Дівчинці з ДЦП з Волині подарували телескоп і фото її будинку з космосу

Дарині Мостовій, у якої ДЦП, подарували можливість спостерігати за Всесвітом. Дівчинка отримала у подарунок власний телескоп, а ще - зірку з її іменем та фото її будинку з космосу.



Про це повідомляє сайт



Даринка майже не рухається самостійно. Та дівчинка дуже любить милуватись зоряним небом і понад усе мріяла спостерігати за зірками, планетами та галактиками через телескоп. Вона з дитинства цікавиться планетами та годинами може надихатись зоряним небом, а потім відтворює це у картинах, які пише ніжками. Дівчинка стала учасницею проекту "Здійсни мрію" від телеканалу "1+1".



Компанія «Астарта-Київ» познайомилась із мрією дівчинки та вирішила влаштувати їй незабутню подорож до зірок. До реалізації долучились чарівники із Національного центру управління та випробувань космічних засобів та Державного космічного агентства України. Саме проект Здійсни мрію об’єднує державні установи та комерційні компанії.



Даринка до останнього не знала, куди їде з батьками, а опинилась біля нового величезного промислового телескопа у Київській області. Але найголовнішим подарунком став її власний телескоп. Ще дівчинці подарували справжню зірку. Відтепер одна зірочка на небі має ім'я Даринки! Завдяки спеціальній програмі малеча з домашнього комп’ютера зможе спостерігати за своєю зіркою.



Ще один подарунок - справжній домашній планетарій, який допоможе здійснити Даринці захопливу подорож нічним космосом, не виходячи з дому. А крім цього, світлові зірки-наліпки, книги про дослідження космосу та інші приємні дрібнички.



А також вона отримала фото її будинку у Волинській області, зроблене із супутника, що знаходиться у космосі.



Дівчинка дізналась багато цікавого про дослідження космосу, українську космонавтику, дистанційне зондування Землі, перші телескопи. Цей день надовго запам'ятається Даринці, а на згадку про те, що мрії збуваються, в неї залишились подаруночки, які допоможуть їй досліджувати зірки та робити відкриття таємниць Всесвіту.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дівчинці з Волині, у якої ДЦП, подарували можливість спостерігати за Всесвітом. Дівчинка отримала у подарунок власний телескоп, а ще - зірку з її іменем та фото її будинку з космосу.Про це повідомляє сайт 1+1 Даринка майже не рухається самостійно. Та дівчинка дуже любить милуватись зоряним небом і понад усе мріяла спостерігати за зірками, планетами та галактиками через телескоп. Вона з дитинства цікавиться планетами та годинами може надихатись зоряним небом, а потім відтворює це у картинах, які пише ніжками. Дівчинка стала учасницею проекту "Здійсни мрію" від телеканалу "1+1".Компанія «Астарта-Київ» познайомилась із мрією дівчинки та вирішила влаштувати їй незабутню подорож до зірок. До реалізації долучились чарівники із Національного центру управління та випробувань космічних засобів та Державного космічного агентства України. Саме проект Здійсни мрію об’єднує державні установи та комерційні компанії.Даринка до останнього не знала, куди їде з батьками, а опинилась біля нового величезного промислового телескопа у Київській області. Але найголовнішим подарунком став її власний телескоп. Ще дівчинці подарували справжню зірку. Відтепер одна зірочка на небі має ім'я Даринки! Завдяки спеціальній програмі малеча з домашнього комп’ютера зможе спостерігати за своєю зіркою.Ще один подарунок - справжній домашній планетарій, який допоможе здійснити Даринці захопливу подорож нічним космосом, не виходячи з дому. А крім цього, світлові зірки-наліпки, книги про дослідження космосу та інші приємні дрібнички.А також вона отримала фото її будинку у Волинській області, зроблене із супутника, що знаходиться у космосі.Дівчинка дізналась багато цікавого про дослідження космосу, українську космонавтику, дистанційне зондування Землі, перші телескопи. Цей день надовго запам'ятається Даринці, а на згадку про те, що мрії збуваються, в неї залишились подаруночки, які допоможуть їй досліджувати зірки та робити відкриття таємниць Всесвіту.

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