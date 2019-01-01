У «Промені» працює сімейна перукарня «Майстерня краси»*





Відтепер не лише дітей, а й дорослих охоче чекають професійні майстри манікюру та перукарі.



Приємно вражає прайс закладу, де представлений перелік послуг, який розділений на дитячі та дорослі позиції, а вартість найдорожчої не перевищує 250 грн.



Діти найчастіше обирають: дитячий манікюр, стрижки, укладки та плетіння канекалонів. Дорослі послуги налічують дещо ширший ряд: стрижки, укладки, святкові зачіски, послуги манікюру та покриття гель-лаком, а також нову спа-процедуру для рук – парафінотерапія.



У сімейному просторі є крамничка цікавих подарунків та товарів для дітей, в якій можна знайти нові неповторні колекції дитячого декору.



Особливістю сімейної перукарні є адаптованість до дитячої аудиторії та спеціальні пропозиції як для дітей, так і для дорослих. Однією з найчастіше використовуваних є «Супер акція для матусь» – діти безкоштовно розважаються у лабіринті, або зоні для крихіток під час того, як батьки наводять красу.



Сімейна перукарня працює щодня з 11:00 до 20:00 та у вихідні в режимі з 11:00 до 21:00.



Рекомендований попередній запис за телефоном: +380 (66) 770 07 57.



Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського 2.



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