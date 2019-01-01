вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Промені» працює сімейна перукарня «Майстерня краси»*

У «Промені» працює сімейна перукарня «Майстерня краси»*
Перукарня «Майстерня краси», що знаходиться на 2-му поверсі РЦ «Промінь» стала сімейною.

Відтепер не лише дітей, а й дорослих охоче чекають професійні майстри манікюру та перукарі.

Приємно вражає прайс закладу, де представлений перелік послуг, який розділений на дитячі та дорослі позиції, а вартість найдорожчої не перевищує 250 грн.

Діти найчастіше обирають: дитячий манікюр, стрижки, укладки та плетіння канекалонів. Дорослі послуги налічують дещо ширший ряд: стрижки, укладки, святкові зачіски, послуги манікюру та покриття гель-лаком, а також нову спа-процедуру для рук – парафінотерапія.

У сімейному просторі є крамничка цікавих подарунків та товарів для дітей, в якій можна знайти нові неповторні колекції дитячого декору.

Особливістю сімейної перукарні є адаптованість до дитячої аудиторії та спеціальні пропозиції як для дітей, так і для дорослих. Однією з найчастіше використовуваних є «Супер акція для матусь» – діти безкоштовно розважаються у лабіринті, або зоні для крихіток під час того, як батьки наводять красу.

Сімейна перукарня працює щодня з 11:00 до 20:00 та у вихідні в режимі з 11:00 до 21:00.

Рекомендований попередній запис за телефоном: +380 (66) 770 07 57.

Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського 2.

Посилання у соціальних мережах: facebook.com/smugastiy.nosorig/

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, перукарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пустовіту присвоїли новий ранг на посаді
Сьогодні, 14:51
На Рівненщині горів один з найбільших природних заповідників України. ВІДЕО
Сьогодні, 14:38
У «Промені» працює сімейна перукарня «Майстерня краси»*
Сьогодні, 14:31
Дівчинці з ДЦП з Волині подарували телескоп і фото її будинку з космосу
Сьогодні, 14:22
Молодий чоловік помер в автомобілі патрульних у Сумах
Сьогодні, 14:13
Схожі новини
У «Промені» відкрили сезон йогуртованого морозива* У «Промені» відкрили сезон йогуртованого морозива*
23 квітень, 22:12
20 безпритульних собак чекатимуть у «Промені» на нову родину* 20 безпритульних собак чекатимуть у «Промені» на нову родину*
22 квітень, 19:07
У «Промені» відкрився новий заклад з морозивом* У «Промені» відкрився новий заклад з морозивом*
22 квітень, 17:19
Смачну паску можна буде купити на 1 поверсі РЦ «Промінь»* Смачну паску можна буде купити на 1 поверсі РЦ «Промінь»*
21 квітень, 12:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька журналістка зустрілася з відомою реперкою Alyona Alyona
Сьогодні, 15:34
 0
Україна отримала безвіз ще з двома країнами
Сьогодні, 15:20
 0
У Луцьку поменшає тролейбусів
Сьогодні, 15:09
 0
Пустовіту присвоїли новий ранг на посаді
Сьогодні, 14:51
 0
На Рівненщині горів один з найбільших природних заповідників України. ВІДЕО
Сьогодні, 14:38
 0
Медіа
відео
1/8