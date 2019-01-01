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«George’s Club» – популярне місце серед поціновувачів боулінгу та більярду*

«George’s Club» – популярне місце серед поціновувачів боулінгу та більярду*
Найбільший зал для гри в більярд у Луцьку розташований на 3-му поверсі РЦ «Промінь». Поруч із ним – зал для гри в боулінг.

Обидва чекають на гостей цілодобово.

В залі більярду – 14 столів, з них 10 для гри в «Піраміда» (російський) і 4 «Пул» (американка»). Тут панує спокійна і розважлива атмосфера.

Тому ті, хто втомився від гучної музики в закладах і хоче поєднати смачну їжу та захоплюючу гру.

За драйвом і активним відпочинком радимо йти в боулінг. Тут завжди людно і привітно. Комфортну гру забезпечує найкраще обладнання всесвітньо відомої компанії Brunswick Bowling & Billiards Corp., яка більше п'ятдесяти років являється займає лідерські позиції серед світових виробників обладнання та устаткування для боулінгу.

Окрім того, тут завжди раді дітям. В залі є спеціальне обладнання для того, щоб найменші могли спробувати і навчитися грати в боулінг. Для дітей існує спеціальна пропозиція, одна година боулінгу всього за 80 грн. Діє з 10 до 16:00 в будні.

А для тих, хто хоче заявити про себе і навіть вибороти призові місця на базі George’s Club постійно проводяться змагання з боулінгу та більярду.

Слідкуйте за подіями на офіційній сторінці фейсбук: https://www.facebook.com/Georgesclublutsk/

"Приходьте на 3-й поверх РЦ «Промінь» в будь-який зручний для вас час. Ми завжди чекаємо. Тел. +380 (50) 490 77 13", - йдеться у повідомлені.

«George’s Club» – популярне місце серед поціновувачів боулінгу та більярду*
«George’s Club» – популярне місце серед поціновувачів боулінгу та більярду*
«George’s Club» – популярне місце серед поціновувачів боулінгу та більярду*
«George’s Club» – популярне місце серед поціновувачів боулінгу та більярду*
«George’s Club» – популярне місце серед поціновувачів боулінгу та більярду*

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Теги: George’s Club
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