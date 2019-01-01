Чемпіон України з карате – тепер інспектор у волинській поліції

27-річний, кандидат у майстри спорту України із карате та рукопашного бою, тепер працює у поліції Волині.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської областіВін працює інспектором у відділі професійного навчання управління кадрового забезпечення поліції Волині. Разом із ще чотирма волинськими поліцейськими став героєм всеукраїнської інформаційної кампанії з популяризації служби в поліції. Рекламний щит із зображенням правоохоронця та гаслом «Наш поліцейський – наш чемпіон» встановлений на вулиці Конякіна в Луцьку.Євгеній Щур родом із Луцька. Захопився карате, ще в шкільні роки. У 2012 році вступив на юридичний факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, де не полишав улюблених занять спортом. Він 26 разів здобував титул чемпіона України з карате, тричі ставав чемпіоном України з рукопашного бою.Після завершення навчання Євгеній Щур прийшов працював слідчим у Луцький відділ поліції.Нині поліцейський служить інспектором у відділі професійного навчання управління кадрового забезпечення поліції Волині. Він відповідає за службову підготовку правоохоронців. Зокрема, разом з колегами з відділу проводить навчання з вогневої, фізичної та тактичної підготовки поліцейських.«Служба в поліції загартовує характер та витримку, не дає права на помилку, вимагає діяти швидко, чітко й злагоджено. Служба в поліції це – командна робота», - вважає Євгеній Щур.